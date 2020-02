Z brniškega letališča boste lahko leteli tudi v Tel Aviv

Izraelski letalski prevoznik Israir Airlines bo aprila vzpostavil letalsko povezavo med Tel Avivom in Ljubljano. Aprila bo v drugo največje mesto Izraela letel trikrat, nato pa bo od 23. maja do 13. oktobra opravil dva poleta na teden, so sporočili iz Slovenske turistične organizacije (STO).

"Pospeševanje prodaje Slovenije kot letalske destinacije je ena od ključnih prebojnih točk in strateških usmeritev slovenskega turizma in nacionalne turistične destinacije," so v sporočilu pretekli teden spomnili v STO. Napovedali so nadaljnjo promocijo Slovenije z namenom vzpostavitve novih letalskih povezav na tujih trgih in povečanja frekvenc obstoječih letalskih linij, piše STA.

Izraelska družba prepoznala potencial slovenskega trga

O novem letalskem prevozniku je med drugim poročal slovenski letalski portal Sierra5. V družbi Fraport Slovenija, ki upravlja brniško letališče, so za portal izrazili zadovoljstvo, da je družba Israir Airlines prepoznala potencial slovenskega trga za redno letalsko povezavo med Ljubljano in Tel Avivom.

"Prepričani smo, da bo ob vse večjem številu turistov, ki potujejo med državama, linija dobro zasedena. Upamo, da bo prevoznik polete nadaljeval tudi v zimskem voznem redu," so dodali. Izraelski letalski prevoznik bo po navedbah portala letel s 180-sedežnim airbusom A320. Israir Airlines je tretja največja letalska družba v Izraelu, v svoji floti ima štiri letala airbus A320-200 in tri letala ATR 72-500, še navaja STA.