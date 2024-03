Z Brnika v poletni sezoni 22 letalskih prevoznikov. Nekaj tudi novih povezav.

Mrežo letov z ljubljanskega letališča bo v poletni sezoni, ki se začne v nedeljo, zagotavljalo 22 rednih letalskih prevoznikov, kar je največ doslej. Ponujali bodo 25 letalskih povezav po Evropi in širše, novosti bodo leti Airbaltica v Rigo, Norwegiana v Koebenhavn in Iberie v Madrid.

Kot je danes sporočil upravljalec letališča Fraport Slovenija, je na ljubljanskem letališču sezonskost prometa izrazita. Spomladi začne število potnikov strmo naraščati in doseže vrhunec v poletnih mesecih, ko jih z letališča potuje vsaj še enkrat toliko kot v zimskih.

Letošnja poletna sezona, ki bo trajala do 26. oktobra, bo ponudila pestrejši nabor letov, tako po številu destinacij kot pogostosti letov. 22 rednih prevoznikov bo v višku sezone ponujalo več kot 150 letov tedensko na 25 destinacij. Mreža bo okrepljena tudi s pogostejšimi povezavami na evropska vozlišča.

Konec zimskega premora in okrepitve

Že v prvih dneh poletnega voznega reda se na Brnik po zimskem premoru vračajo povezave Finnaira v Helsinke (1. aprila), Aegean Airlines v Atene (5. aprila) in Transavie na pariški Orly (5. aprila).

Nekaj prevoznikov bo to poletno sezono v primerjavi z lansko letenje okrepilo. Lufthansa bo z majem začela zagotavljati dva dnevna leta v München. Air Montenegro bo v Podgorico letel tudi čez poletne mesece (prej se je povezava izmenjevala z leti v Tivat).

Pogostejši bodo leti Air Serbie v Beograd in Transavie France ns letališče Orly v Parizu. British Airways bo dnevno letel na London Heathrow, prav tako bodo dnevni leti prevoznika Brussels Airlines v Bruselj. Lani uvedena povezava Wizz Aira v Skopje bo okrepljena z dodatnim tedenskim letom.

Novosti: Riga, Koebenhavn, Madrid

Vzpostavljene bodo tudi nekatere nove povezave. 25. aprila bo lete v Rigo vzpostavil prevoznik Airbaltic, ki bo Slovenijo z Latvijo povezoval dvakrat na teden, vsak četrtek in nedeljo. Nova povezava prevoznika Norwegian v Koebenhavn bo zaživela 29. aprila. Potnikom bodo leti na Dansko na voljo dvakrat na teden, sprva ob ponedeljkih in petkih, v vrhuncu poletne sezone pa ob torkih in sobotah.

V nizu novih povezav se bo zvrstila še Iberijina v Madrid, ki bo vzpostavljena 29. julija z dvema letoma na teden čez avgust.

Čarterji na priljubljene destinacije

Napovedi letenja na počitniške destinacije kažejo tudi na pestro ponudbo čarterskih letov. Med njimi bodo najbolj priljubljene destinacije na grških otokih, v Egiptu, Tuniziji, Turčiji, Španiji in Franciji ter druge privlačne poletne lokacije. Turistične agencije napovedujejo čarterske lete na skupaj kar 57 destinacij.

Ljubljansko letališče je v začetku leta zabeležilo močno rast prometa; januarja in februarja je bilo potnikov več kot 161.000, kar medletno predstavlja 31-odstotno rast. Rast je predvidena tudi v marcu.

Letalska povezljivost Slovenije se tako vztrajno in opazno krepi, poudarja poslovodna direktorica Fraporta Slovenija Babett Stapel. "Z bogatim naborom čarterskih letov na počitniške destinacije bo ponudba ljubljanskega letališča zaokrožena za vse vrste potnikov," je poudarila.

V Fraportu Slovenija so še izpostavili, da je v polnem teku eden največjih investicijskih projektov na manevrskih površinah letališča v obdobju zadnjega desetletja, vreden 6,2 milijonov evrov. Popolnoma bodo obnovili obstoječi del vozne steze A in zgradili nov, dodatni del vozne steze J.

Z novo vozno stezo bo v skladu s sodobnimi standardi na zahodnem pragu vzletno-pristajalne steze zagotovljeno ustrezno obračališče za največja letala. Gradbeno inštalacijska dela se bodo zaključila predvidoma do konca junija, nato bo steklo programiranje razsvetljave. Nove vozna steza J s pridobljenim obratovalnim dovoljenjem bo polno operativna do konca leta.