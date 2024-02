Letalska družba je prvotno načrtovala, da bo letošnje poletje med prestolnicama letela trikrat tedensko. Nato je frekvenco letov zmanjšala na dvakrat tedensko, zdaj pa je omenjeno povezavo odstranila iz svoje mreže letalskih povezav. Vse lete naj bi sicer opravilo Wizz Airovo letalo Airbus A321neo z 239 sedeži, navaja portal.

Povezava z Londonom ostaja

Ostaja pa Ljubljana še naprej povezana z dvema drugima londonskima letališčema. To poletje bo British Airways do sedemkrat tedensko letel med londonskim Heathrowom in Brnikom, medtem ko bo nizkocenovni prevoznik easyJet ponujal do šest tedenskih rotacij z londonskim Gatwickom.

Pri Wizz Airu ocenjujo, da bodo njihove zmogljivosti letos v najboljšem primeru ostale nespremenjene, saj nove dobave letal zgolj blažijo učinke prizemljitev. Po navedbah družbe je bilo 31. decembra lani prizemljenih trinajst od več kot 180 Airbusovih letal, do 24. januarja pa se je njihovo število povečalo na 33. Zaradi prizemljitev bo do konca leta najverjetneje prenehalo obratovati 40 letal. Foto: STA

Edina linija Wizz Aira iz Ljubljane bo tako letošnje poletje nedavno uvedena subvencionirana linija v Skopje, na kateri je mogoče leteti trikrat tedensko.

Kot še piše portal, je Wizz Air močno prizadela prizemljitev letal, zaradi česar še naprej dnevno posodablja svojo poletno mrežo. Prilagoditve bodo vplivale na večino njegovih povezav na območju nekdanje Jugoslavije, vključno z bazama v Skopju in Beogradu.

Pri Wizz Airu ocenjujejo, da bodo njihove zmogljivosti letos v najboljšem primeru ostale nespremenjene, saj nove dobave letal zgolj blažijo učinke prizemljitev. Po navedbah družbe je bilo 31. decembra lani prizemljenih trinajst od več kot 180 Airbusovih letal, do 24. januarja pa se je njihovo število povečalo na 33. Zaradi prizemljitev bo do konca leta najverjetneje prenehalo obratovati 40 letal.