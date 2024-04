Na slovenskih letališčih lani za tretjino več potnikov

Slovenska mednarodna letališča – Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Letališče Edvarda Rusjana Maribor in Letališče Portorož – so lani sprejela več kot 1,3 milijona potnikov, kar je za tretjino več kot predlani. Veliko večino potnikov so našteli na ljubljanskem letališču, je danes objavil statistični urad.