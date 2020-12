"Morala sem na novo iznajti način, kako priti do svojih strank"

"Na začetku drugega vala me je skrbel čisto vsak dan posebej. Imela sem zvezane roke in nisem vedela, kako bo moje podjetje preživelo," nam je zaupala Maja, lastnica frizerskega salona, ki je pred kratkim v salonu spet začela skrbeti za lep videz svojih strank. "Ko nisem mogla delati, sem morala na novo iznajti način, kako priti do svojih strank, čeprav jih nisem mogla sprejeti v salonu," je še dodala.

En korak v tehnološki napredek in odprla je spletno trgovino ter začela aktivno komunicirati s svojimi strankami prek različnih družbenih in komunikacijskih kanalov. "Ključno se mi zdi, da te ne pozabijo, da vidijo, da komaj čakaš, da jih spet sprejmeš."

Ključ do preživetja podjetja: tehnološki napredek

Foto: Getty Images

Tehnološki napredek, ki mu mora Maja kot samostojna podjetnica slediti, ji omogoča, da je poleg frizerskih storitev odprla tudi spletno trgovino, kjer njene zadovoljne stranke vsak dan lahko kupijo profesionalne izdelke za nego las. Spletno poslovanje je zanjo postalo ključ do preživetja podjetja.

Majhna podjetja se morajo namreč v teh negotovih časih hitro prilagajati spremembam in slediti tehnološkemu napredku, kar je naši sogovornici v veliko veselje. Zaveda se, kako pomembno je, da si zagotovi dobro spletno pojavnost in odlične spletne povezave.

Mali podjetniki potrebujejo pomoč, da so lahko kos vsem izzivom

Foto: Getty Images

Ker je v vsakodnevnem stiku s strankami, ti pa se vsak dan zanašajo na njene storitve, se zelo trudi, da pri njenem delu ne pride do različnih težav.

Temu se je težko popolnoma izogniti, a na srečo ima v sklopu paketa storitev Poslovni Net Telekoma Slovenije poleg zelo hitrega interneta tudi Prednostno obravnavo SLA. To je urgentna tehnična pomoč strokovnjakov Telekoma Slovenije, v okviru katere so ji operaterji na voljo 24 ur na dan, vse dni v tednu, zagotovljena pa je tudi hitra odprava napak.

Tako si je tudi naša sogovornica zagotovila takojšnjo IT-podporo, ne da bi morala na pomoč klicati dodatne IT-strokovnjake in ne da bi se ji bilo treba sami spopadati z neznanimi zadevami. "Tako se lahko posvečam samo svojemu delu in svojim strankam ter v miru razvijam ideje za nove pričeske," nam je povedala zadovoljna frizerka.

Kdor ne vlaga v splet, ne obstaja

Foto: Getty Images

Prisotnost na spletu je danes odločilnega pomena, zato si je v sklopu paketa Poslovni Net omislila tudi novo spletno stran, brez katere je kakšna stranka mogoče sploh ne bi našla. Predstavi ji lahko svojo ponudbo, kdo je in kaj dela, kar je dobrodošlo za vsa mala podjetja ne glede na njihovo področje poslovanja.

Strokovnjaki Telekoma Slovenije spletno stran postavijo po željah vsakega naročnika in brez dodatnih stroškov. Poleg tega bodo stranke vesele tudi E-cenika, ki bo ponudbo lokala ali restavracije predstavil na moderen, strankam prijazen način. Ponudbo si bodo lahko s pomočjo kamere in QR-kode brezstično ogledale kar na svojem mobitelu.

Paket Poslovni net vsebuje: 350/100 Mbit/s na optičnih povezavah, 40/20 Mbit/s na VDSL in do 20/1 Mbit/s na ADSL,

na optičnih povezavah, na VDSL in na ADSL, 1 poštni predal z velikostjo 50 GB prvo leto brezplačno v okviru licence Microsoft 365 Business Basic in 4 poštni predali z velikostjo do 2 GB,

z velikostjo prvo leto brezplačno v okviru licence Microsoft 365 Business Basic in z velikostjo do 1 TB shrambe v oblaku Microsoft OneDrive prvo leto brezplačno v okviru licence Microsoft 365 Business Basic,

prednostno obravnavo SLA 24/7 za hitro prijavo ter učinkovito odpravo motenj ter

spletno domeno in spletno stran.

Brezhibno spletno poslovanje in brezstično plačevanje

Foto: Getty Images

V svojem frizerskem salonu se tako kot večina malih podjetnikov poskuša čim bolj približati svojim strankam tudi tako, da jim omogoča brezstično plačevanje, ki je še posebej dobrodošlo v časih, ko se vsi izogibamo nepotrebnim stikom. Menjavo denarja raje nadomestimo s plačilom prek telefona ali kartice.

Uporaba mobitela kot plačilnega sredstva je vedno bolj razširjena in priljubljena. Da, tudi frizerski saloni si lahko uredijo možnost plačevanja s telefonom. Gre za plačilno metodo VALÚ, ki je nadgradila do zdaj znano Moneto in kupcem omogoča, da plačujejo kar s svojo telefonsko številko.

Idealen poslovni pomočnik

Plačilna metoda VALÚ učinkovito nadomešča druga plačilna sredstva, na voljo pa je prav vsem Slovenkam in Slovencem, ne glede na operaterja, pri katerem imajo mobilne storitve.

VALÚ je idealen poslovni pomočnik tako za tiste, ki uporabljajo POS-terminal, kot tudi za tiste, ki želijo plačilo izvesti kar prek svoje blagajne ali pa potrebujejo sodobno rešitev za plačevanje v svoji spletni trgovini . Prav tako je zelo priročen za manjše butike z izdelki, ki nimajo vzpostavljene spletne trgovine. Uporabnik lahko izdelke plača s pomočjo svojega mobitela, brez plačilne kartice. Plačilo po povzetju je res tako "lansko leto". Z VALÚ-jem je mogoče plačevati na številnih prodajnih mestih, zato je primeren tudi za taksiste, dostavljavce, prodajalce na tržnicah.

Tablica ali mobilni telefon preprosto lahko postane blagajna, kar je uporabno za vse, ki ponujajo storitve na terenu. Deluje prek mobilne aplikacije mTerminal (za Android ali iOS). mTerminal je aplikacija za podjetja, ki omogoča sprejemanje plačil z VALÚ-jem.