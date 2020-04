Gorenju grozijo množična odpuščanja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hisense Gorenje je decembra lani napovedoval dvig učinkovitosti proizvodnje, februarja letos pa je postalo jasno, da bo brez dela ostalo 176 ljudi. Po poročanju TV Slovenija zdaj kaže, da bo številka bistveno višja. Vodstvo Gorenja naj bi "na vrat na nos" sklicalo sestanek, na katerem so bili prisotni: eden od izvršnih direktorjev podjetja Chao Liu, direktor proizvodnje Tomaž Korošec, kadrovniki in na drugi strani predstavniki sveta delavcev, sindikata in delavski direktor Drago Bahun.

Vodstvo je predstavnikom zaposlenih predstavilo podatke o slabi ekonomski situaciji, ki naj bi bila posledica epidemije. Proizvodnja v Velenju je sicer stala kar tri tedne, tudi danes pa obrat še ni polno operativen, piše STA.

Predsednik sindikata: Informacija nas je šokirala

Predsednik sindikata Skei Gorenje Zeba je za televizijo pojasnil, da naj bi v Sloveniji odpustili 1000 ljudi, od tega 700 zaposlenih v proizvodnji v Velenju in 300 v družbi Hisense Europe. Kot je dodal, jih je informacija o tako obsežnem odpuščanju šokirala. Po njegovih besedah so se zaposleni bili v času krize pripravljeni marsičemu odreči, ob tem pa je izpostavil, da je podjetje dobilo pomoč države, "verjetno tudi z namenom, da se ne bi odpuščalo".

Prvi posvet z zaposlenimi o odpuščanjih naj bi bil po prvomajskih praznikih, je še poročala TV Slovenija.

V Gorenju bodo načrte glede zmanjšanja števila zaposlenih podrobneje predstavili v četrtek, piše STA.

V Gorenju je zaposlenih okoli 9.300 ljudi, poroča TV Slovenija.