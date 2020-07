Mirko Tuš kmalu le še manjšinski lastnik svoje trgovske verige?

Sklad Alfi je z nakupom zadnjega dela terjatev Abanke postal več kot 80-odstotni lastnik vseh finančnih terjatev do skupine Tuš, poroča Delo. Ta teden bo podpisan okvirni sporazum o prestrukturiranju, tako da bo Engrotuš razdolžen. V Alfiju so nakup potrdili, niso pa ga komentirali.

Še približno deset odstotkov terjatev je v lasti sklada Anacap, ki je bil tekmec Alfija za nakup terjatev, preostanek pa imajo manjši upniki. S to transakcijo bo finančna sanacija skupine Tuš dobila pospešek, saj bo pogoje postavljal Alfi, poroča Delo, ki je izvedelo, da bo razdolževanje potekalo hitro.

Upniki bi lahko terjatve konvertirali v kapital

Načrt predvideva, da bi finančni upniki lahko konvertirali terjatve v kapital, s čimer bi Alfi postal večinski lastnik (več kot 75 odstotkov) Engrotuša, manjšinski delež naj bi menda ostal Mirku Tušu (okrog od 15 do 20 odstotkov), razliko pa bi dobili preostali upniki, če se bodo za to odločili. Drugi ukrep za prestrukturiranje Tuša pa naj bi bil tudi najem nepremičnin, ki bi jih prodali.

Ustanovitelj skupine Tuš, Mirko Tuš, je svoje mesto pri vodenju podjetja lani predal sinu Andražu. Konec leta pa je stekel tudi postopek preventivnega prestrukturiranja Tuš Holdinga in družb Engrotuš in Tuš nepremičnine. Tuš Holding je obvladujoča družba skupine Tuš in edini družbenik trgovske družbe Engrotuš. Osnovna dejavnost Tuša je trgovina, ki jo dopolnjujejo dejavnosti zabave, rekreacije, gostinstva in nepremičnin, piše STA.