Minister opozarja: Proizvodni procesi se ne smejo ustaviti

Kot primer dobre prakse so na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo izpostavili organizacijo dela družbe Hisense Gorenje iz Velenja, ki je v kitajski lasti.

Družba je pravočasno uvedla ustrezne ukrepe za varovanje zdravja zaposlenih in preprečevanje širjenja koronavirusa, proizvodne procese pa organizirala tako, da so pri delovnem procesu ustrezno ščiti varnost in zdravje vseh zaposlenih v podjetju, so dejali na ministrstvu.

V Gorenju preventivne ukrepe uvedli že konec januarja

V Gorenju, kjer na enem mestu dela okoli 3.500 ljudi, so prve preventivne ukrepe uvedli že konec januarja, ko se je virus šele začel prebijati iz Kitajske. Med drugim so že takrat prepovedali vsa službena potovanja na Kitajsko ali iz nje, poroča STA.

Februarja so ukrepe nadgradili in v začetku marca še zaostrili. Poleg že prej danih navodil o samozaščitnem ravnanju in namestitvi razkuževalnih sredstev so zmanjšali število vhodov v podjetje, vsem zaposlenim pred vstopom v podjetje pa izmerijo temperaturo.

Znotraj varovanega območja Gorenja morajo vsi nositi zaščitne maske, posebni ukrepi veljajo za jedilnico. Poseben režim so uvedli tudi za vstope voznikov tovornjakov in za obiskovalce, čeprav poslovne obiske v večini odsvetujejo, poroča STA.