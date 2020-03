Magna v Gradcu ustavlja proizvodnjo. Bo zaprla tudi lakirnico v Hočah?

Družba Magna Steyr bo v avstrijskem Gradcu zaradi epidemije novega koronavirusa za dva tedna ustavila proizvodnjo, je danes sporočilo podjetje. Kot so pojasnili, je težava predvsem pomanjkanje delov. Kaj to pomeni za slovensko lakirnico v Hočah, ni jasno.

Proizvodnjo bodo v Gradcu ustavili do 30. marca. O ukrepu so se dogovorili s predstavniki delavcev. V Magni Steyr so zatrdili, da so vsakodnevno tudi v stiku s strankami, od katerih so mnoge prav tako napovedale prekinitev ali spremembe proizvodnje, poroča STA.

Bo Magna začasno zaprla tudi hoško lakirnico?

Po 30. marcu se bo delo v tovarni predvidoma nadaljevalo z nespremenjenim tempom, so pa v družbi napovedali, da bodo v stiku z zdravstvenimi oblastmi ter da bodo v ospredje postavili zdravje in dobro počutje zaposlenih.

Magna Steyr je podružnica kanadske avtomobilske multinacionalke Magna in njen edini del, ki v celoti sestavlja vozila. Od lani njena proizvodnja poteka tudi v lakirnici v Hočah. Ali bodo delo ustavili tudi v slovenski lakirnici, še ni znano.