Luksuzne jahte gredo za med

Letos je poskočila tako prodaja rabljenih kot novih luksuznih jaht, katerih cene se gibljejo od 10 do 600 milijonov dolarjev. Medtem ko je bilo v prvih devetih mesecih leta 2019 po svetu na novo splavljenih 165 jaht, so jih v enakem obdobju letos prodali 200. Do konca leta 2023 nameravajo proizvajalci izpolniti še 330 naročil. Letošnje leto je bilo poslovno najuspešnejše za proizvajalce superjaht, v poročilu ugotavlja Superyacht Group.

"Nekateri so med pandemijo spoznali, da so se imeli njihovi izjemno bogati prijatelji prav lepo, medtem ko so bili sami zaprti med štirimi stenami," je za Reuters dejal Pepe Garcia, prvi mož španskega podjetja MB92, specializiranega za vzdrževanje in obnovo prestižnih jaht. Računa, da se bodo podobne razmere nadaljevale še vsaj nekaj prihodnjih let.

Ladjedelnica MB92 v Barceloni je trenutno polna luksuznih jaht do dolžine 180 metrov. Zanje skrbi okoli tisoč zaposlenih. Po besedah njenega komercialnega direktorja se približno desetina vrednosti nakupa jahte letno porabi za vzdrževanje in popravila luksuznih igračk. Razmišljajo že o širitvi dejavnosti na Bližnji vzhod in v ZDA.

Po izsledkih revije Forbes je število milijarderjev letos naraslo na 2.755, kar je 660 več kot pred letom dni. To je tudi eden izmed glavnih razlogov za povečanje povpraševanja po zasebnih plovilih.

Polne knjige naročil

Italijanski proizvajalec Ferretti je v prvih devetih mesecih letošnjega leta vknjižil za 900 milijonov evrov naročil. To je precej več kot v vsem letu 2019, ko so ustvarili manj kot 700 milijonov dolarjev prihodkov.

Tudi pri drugem italijanskem proizvajalcu Azimut Benetti se je knjiga naročil do avgusta letos v primerjavi z letom prej potrojila na 1,2 milijarde evrov. Prednjačijo ameriški kupci.

Narašča tudi zanimanje za najem luksuznih jaht

V času pandemije je opaziti velik porast povpraševanja po najemu luksuznih plovil. Tedenski najem plovila v Grčiji ali Italiji, ki lahko na krovu gosti do 12 oseb, se giblje od 300 do 500 tisoč evrov. Vrtoglava cena vključuje tudi luksuzno obravnavo gostov z najboljšimi kuharji, uporabo wellnessa, fitnesa, vodnih skuterjev in preostalih zabavnih vodnih prevoznih sredstev.