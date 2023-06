Luka Koper za izplačilo dividend namenja 35 milijonov evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Koper bo dividende izplačala 31. avgusta. Preostanek bilančnega dobička družbe v višini 15,2 milijona evrov ostaja nerazporejen, so sporočili iz Vseslovenskega združenja malih deležnikov.

Letošnja dividenda je za več kot dvakrat višja od lanske, ki je bila izplačana v višini 1,14 evra bruto na delnico. Lep izkupiček bo tako stekel državi, ki je v Luki Koper neposredno 51-odstotna lastnica, 11,13-odstotni delež je v lasti Slovenskega državnega holdinga, 4,98 odstotka pa v lasti Kapitalske družbe.

Luka Koper se sicer v letu 2022 kljub oteženim gospodarskim razmeram lahko pohvali z rekordnim poslovanjem; na ravni skupine je ustvarila 313,5 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in 74,2 milijona evrov čistega dobička, pretovor je bil rekorden.

Dobro posluje tudi letos. Skupina je v prvem četrtletju ustvarila 80,1 milijona evrov čistih prihodkov in 16,5 milijona evrov čistega dobička. Po načrtih, ki so jih v družbi razgrnili aprila, naj bi skupina v celotnem letošnjem letu sicer zabeležila za sedem odstotkov nižje prihodke, dobiček naj bi se več kot prepolovil, pretovor pa naj bi ostal na ravni lanskega.

Skupščina, ki se je seznanila z lanskim poslovanjem, je nadzornikom in upravi podelila razrešnico. Upravo Luke Koper do konca meseca še vodi Boštjan Napast, ki se je maja sporazumel o predčasnem prenehanju mandata, z julijem pa bo vodenje družbe začasno prevzela članica uprave Nevenka Kržan. Nadzorni svet, na čelu katerega je Mirko Bandelj, bo novega predsednika uprave poiskal z javnim razpisom.

Napast in Kržanova sta primopredajo poslov sicer opravila že danes. Napast, ki je Luko Koper vodil od decembra 2021, je v izjavi medijem po skupščini dejal, da podjetje zapušča z dobrimi občutki, in ocenil, da so v času njegovega mandata vzpostavili ustrezno platformo za nadaljnji razvoj družbe.

Ta tudi letos beleži rast pretovora, saj je Luka lani po njegovih besedah pridobila nekaj novih poslov in del tovora, ki je bil tradicionalno vezan na severna pristanišča, uspela preusmeriti v Koper. Napast je kot pozitivno za Luko izpostavil tudi gradnjo nekaj novih tovarn predvsem na Madžarskem, Poljskem in Slovaškem, saj gre v teh primerih večina tovora prek Kopra.

Kržan, ki bo Luko zdaj začasno vodila skupaj z delavskim direktorjem Vojkom Rotarjem, je v izjavi za medije po skupščini dejala, da se bodo v prihodnje osredotočali na pospešitev dela investicij in pospešeno zaposlovanje – do konca leta naj bi na kontejnerskem delu dodatno zaposlili sto ljudi – s čimer bodo lahko zagotovili povečan pretovor, uresničili zadane cilje in pripravljeni dočakali drugi tir v letu 2026.