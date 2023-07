V Luki Koper so danes predali v uporabo 68 tisoč kvadratnih metrov novih pristaniških površin, kjer bodo lahko skladiščili 3.500 vozil. Naložba je vredna 7,3 milijona evrov. Avtomobilski terminal lahko zdaj skupaj sprejme 46.500 vozil, v prihodnjih letih pa nameravajo zmogljivost še povečati, so sporočili iz Luke Koper.

Gre za eno najpomembnejših pridobitev terminala, na katerem so lani pretovorili več kot 800 tisoč vozil, največ med pristanišči v Sredozemlju, so poudarili.

Dodaten prostor za skladiščenje avtomobilov so uredili v zaledju tretjega pristaniškega bazena, na tako imenovani kaseti 5A, ki leži v občini Ankaran. Nova skladiščna površina je postala del pristaniškega carinskega območja, zato so tudi premaknili ograjo.

Tla so utrdili z materialom, izkopanim pri gradnji Škocjanskega zatoka in poglabljanju vplovnega kanala prvega pristaniškega bazena. Dela, ki so stala 5,3 milijona evrov, je izpeljalo podjetje Kolektor CPG. Naložba je med drugim obsegala še ureditev odvajanja vode prek lovilcev olj, postavitev svetlobnih drogov in ureditev parkirnih mest z električnimi polnilnicami. Vrednost celotne naložbe je 7,3 milijona evrov, so navedli v Luki Koper.

V prihodnjih letih nameravajo skladiščenju avtomobilov nameniti še dve malo manjši zemljišči v neposredni bližini.