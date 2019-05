Lufthansa bi kupila Condor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Še posebej privlačni za Lufthanso so Condorjevi leti na turistične destinacije iz Frankfurta in Münchna, ki bi jih lahko po njegovih besedah pridružili Lufthansini hčerinski družbi Eurowings.

Prvi rok za oddajo interesa za nakup Condorja s sedežem v Nemčiji ter družbe Thomas Cook Airlines v celoti ali posamično, ki leti iz Velike Britanije in skandinavskih držav, se izteče danes, po poročanju medijev pa se za nakup zanimajo tudi britansko-španski letalski koncern IAG, pod okriljem katerega posluje British Airways, kot tudi ameriški finančni investitor Indigo, ki ima v lasti madžarsko družbo Wizz Air.

Za Lufthanso posebej privlačni leti iz Frankfurta in Münchna

"Oddali smo nezavezujočo ponudbo za Condor, z možnostjo razširitve na vse letalske družbe v lasti koncerna Thomas Cook," je dejal Spohr. Še posebej privlačni za Lufthanso so Condorjevi leti na turistične destinacije iz Frankfurta in Münchna, ki bi jih lahko po njegovih besedah pridružili Lufthansini hčerinski družbi Eurowings.

Turistični koncern Thomas Cook, ki je v finančnih težavah, je svoji letalski družbi s skupaj 105 letali in približno 9000 zaposlenimi ponudil naprodaj februarja, da bi prišel do dodatnih sredstev za nove hotele in digitalizacijo.

Letalski prevozi, ki jih opravlja v Veliki Britaniji, Skandinaviji, Nemčiji in Španiji, so lani ustvarili dobiček iz poslovanja v višini 129 milijonov britanskih funtov (147 milijonov evrov). Celotna skupina Thomas Cook je leto 2018 končala z izgubo.