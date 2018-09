BMW in Lufthansa: Razkritje avta na boeingu 777

Včeraj je Mercedes-Benz v Stockholmu razkril serijskega električnega crossoverja EQ C, Audi pa je pred dnevi že začel s proizvodnjo podobnega vozila e-tron quattro. BMW kot odgovor ponuja za zdaj še koncept, ki ga bodo predstavili v zanimivem sodelovanju z Lufthanso.

Novo področje za Mercedes-Benz in Audi, BMW že z več izkušnjami

Več avtomobilskih proizvajalcev stopa na pot električnih crossoverjev in pri tem ciljajo predvsem na prodajne številke, ki jih s takimi avtomobili danes že uspešno dosega ameriška Tesla. Mercedes-Benz in Audi bosta svoja električna crossoverja na trg poslala prihodnje leto, a bosta že ta mesec (Mercedes včeraj, Audi 17. septembra) javnosti razkrila serijski različici takega v marsičem zanje prelomnega avtomobila. Za obe znamki je to prvi resni poizkus na področju elektromobilnosti, ki bo v nekaj letih za premium proizvajalce postala še precej pomembnejša.

Uradno razkritje koncepta na tovornem letalu

BMW ima z električnimi avtomobili več izkušenj. Z malim i3 so ustanovili posebno podznamko, ki ji bodo po športnemu i8 (hibrid, ni le električni avto) dodali še električni crossover. Tega bo napovedal koncept iNext, ki ga bodo razkrili prav tako ta mesec.

Vse omenjene znamke bodo avtomobile razkrile na ločenih dogodkih in na primer ne na avtomobilskem salonu v Parizu. BMW je naredil še korak naprej in moči združil z nemško Lufthanso. Koncept bodo zbranim gostom razkrili na krovu tovornega boeinga 777 in to celo med čezoceanskim letom. Lufthansa in BMW bosta že v nedeljo z gosti in konceptom letela med Munchnom in New Yorkom, nato še do San Francisa, Pekinga in nato 14. septembra nazaj v Frankfurt.