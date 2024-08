Rusija svojim letalskim družbam prepovedala nočne lete nad Izraelom

Prepoved letenja za ruske letalske družbe nad Izraelom velja med 22. in 4. uro zjutraj po srednjeevropskem času, začela pa je veljati danes zjutraj. To so v petek zvečer sporočili iz urada Rosaviacije v Moskvi. Prepoved velja do 16. avgusta do 9. ure po srednjeevropskem času.

Zvezna agencija za zračni promet razloga ni navedla, čeprav po poročanju dpa obstaja očitna povezava z bojaznijo pred iranskim povračilnim zračnim napadom na Izrael. Rusija je tesna zaveznica Irana.

Rosaviacija poletov v izraelskem zračnem prostoru čez dan ni prepovedala, vendar pa morajo ruski piloti upoštevati varnostne predpise za polete na kriznih območjih ali nad njimi. Številne mednarodne letalske družbe so iz varnostnih razlogov že odpovedale lete na območju.

Razmere na Bližnjem vzhodu, kjer od 7. oktobra lani poteka vojna med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas, so se dodatno zaostrile po uboju političnega vodje Hamasa Ismaila Hanije v Teheranu in enega najvišjih poveljnikov Hezbolaha Fuada Šukra blizu Bejruta konec julija. Iran in njegovi zavezniki, vključno s Hezbolahom, so zagrozili Izraelu s povračilnimi ukrepi, zaradi česar obstaja bojazen izbruha širšega konflikta v regiji.