Rusija v treh regijah uvedla protiteroristične ukrepe

Spopadi v ruski omejni regiji Kursk, kamor je ukrajinska vojska vdrla v torek, se nadaljujejo in so se približali tudi tamkajšnji jedrski elektrarni. Rusija je na to območje premestila dodatne tanke, topništvo in raketne sisteme ter obenem uvedla protiteroristične ukrepe v treh obmejnih regijah, danes poročajo tuje tiskovne agencije.