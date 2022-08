Kupci prenehali kupovati? Diskontni trgovec uvaja velike spremembe.

Artikli, ki ne gredo v prodajo, naj bi v prihodnjih mesecih vsaj v Nemčiji izginili s polic diskontnega trgovca Lidl, poroča nemški medij Lebensmittelzeitung. Kupci namreč veliko manj posegajo predvsem po izdelkih, ki so dražji od 20 evrov.

Ali se spremembe obetajo tudi v Sloveniji, smo povprašali Lidl Slovenija. Pojasnila trgovca bomo objavili, ko jih bomo prejeli.

Med omenjene spadajo predvsem neživilski izdelki, kot so oblačila, gospodinjski aparati in orodje. Poleg vse manjšega zanimanja kupcev za ta asortma, kar analitiki pripisujejo previdnosti Nemcev pred napovedano zimsko draginjo, naj bi se Lidl za prenehanje prodaje neživilskih izdelkov odločil tudi zaradi nedelujočih oskrbovalnih verig za te produkte. Ti so sicer v preteklosti bili med izdelki, ki so trgovcu prinašali največje dobičke.

Je pa prodaja hrane v zadnjih tednih v Nemčiji postala veliko bolj dobičkonosna za trgovca. Zato naj bi se ta po poročanju nemškega medija v prihodnjih mesecih osredotočil predvsem na prodajo svežih prehrambnih izdelkov, kot so zelenjava, sadje in kruh.