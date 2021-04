Konec prodaje sadja in zelenjave ob slovenskih cestah?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Proti 'zeleni mafiji' se država ne more bojevati tako, da prepove prodajo svežega sadja in zelenjave na stojnicah ob cestah vsem, tudi slovenskim kmetom," o predlogu novele zakona o kmetijstvu opozarja Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice. Strinja se sicer, da je na tem področju treba narediti red, a ne v škodo slovenskih kmetov.

Predlog novele zakona o kmetijstvu, ki je trenutno v parlamentarni obravnavi, naj bi med drugim prepovedal prodajo sadja in zelenjave na stojnicah ob cestah. Po njem bi bila prodaja živil končnemu potrošniku kmetijskih pridelkov dovoljena le na stojnicah ali registriranih premičnih objektih na registriranih tržnicah. A ker zakon njihove lokacije ne določa, bi te po pisanju časnika Dnevnik, ki se sklicuje na navedbe kmetijskega ministrstva, lahko delovale tudi ob cestah.

Razlog za takšne spremembe pri prodaji sezonskega sadja in zelenjave se po pisanju Dnevnika skriva v "zeleni mafiji", ki obvladuje obcestno prodajo predvsem na cestah proti Obali, v osrednji in jugovzhodni Sloveniji in na Gorenjskem. Torej tam, kjer je veliko prometa oziroma morebitnih kupcev.

Država kazen od goljufivih podjetnikov težko izterja

Stojnice, na katerih oglašujejo prodajo slovensko pridelane hrane in na katerih večinoma prodajajo študenti, so običajno v lasti pravnih oseb. Po pisanju Dnevnika imajo te v Sloveniji registriran le poštni predal. Njihove odgovorne osebe večinoma živijo v tujini, zlasti v Srbiji in Severni Makedoniji, zato je vodenje postopkov zoper njih oteženo.

Ko jim po ugotovljenih nepravilnostih finančne uprave (Furs) in uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) sodišče izda ukrep, podjetniki ukinejo plačilni in transakcijski račun, zato pravnomočno izrečenih kazni ne morejo izterjati. Iznajdljivi in goljufivi podjetniki ustanovijo novo podjetje ali jih imajo celo ustanovljena na zalogo, tako pa nadaljujejo sporno prakso, navaja Dnevnik.

Časnik še razkriva, da UVHVVR največ obdolžilnih predlogov vloži zoper goljufije prodajalcev oziroma pravnih oseb, ki v tujini kupujejo ceneno sadje in ga nato ob cestah prodajajo kot slovenski proizvod. Samo koprsko okrajno sodišče jim je do lanskega poletja izreklo za več kot 70 tisoč evrov glob. Ker obveznosti niso bile poravnane v roku, so bile terjatve odstopljene v prisilno izterjavo davčnemu organu, so za časnik pojasnili na koprskem sodišču.

Inšpektorji zasegli češnje, jagode, marelice, šparglje ...

UVHVVR je v preteklih letih zaradi ugotovljenih nepravilnosti zasegla več stojnic skupaj s proizvodi. Leta 2018 je tako prodajalcem zaradi zavajanja kupcev o slovenskem poreklu sadja in zelenjave zasegla več kot dve toni češenj. Od sadja so največkrat zasegli jagode in marelice, od zelenjave pa šparglje.

Poleg težav s sledljivostjo oziroma poreklom proizvodov je na obcestnih stojnicah vprašljiva tudi higiena, saj obcestnim prodajalcem večinoma niso na voljo niti tekoča voda niti sanitarije. To pa je v obdobju epidemije toliko bolj pomemben pogoj za varno poslovanje.

Slovenski kmetje prodajo velik delež pridelkov prav na obcestnih stojnicah

Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), se zaveda vseh zlorab pri obcestnih prodajah kmetijskih izdelkov, a je do predloga zakona kritičen. "Proti 'zeleni mafiji' se država ne more bojevati tako, da prepove prodajo na obcestnih stojnicah vsem, tudi slovenskim kmetom," opozarja. Dodaja, da predlog zakona sicer ne prepoveduje prodaje ob cestah, če občina uredi lokacijo in jo registrira kot tržnico.

Predsednik KGZS Roman Žveglič opozarja, da bi moralo biti vsem slovenskim kmetom omogočena prodaja svežega in hitro pokvarljivega sadja in zelenjave na obcestnih stojnicah. Foto: STA Po njegovih ocenah nekateri njihovi člani na obcestnih stojnicah prodajo od ene do dveh tretjin vseh kmetijskih pridelkov. Manjše kmetije prodajo celo ves pridelek, saj se jim najem stojnic na oddaljeni tržnici niti ne splača.

Pravi, da so bile spremembe zakona pred vladno obravnavo skoraj v vseh točkah usklajene med ministrstvom in zbornico, nato pa se je na vladi znašel drugačen dokument.

Opozarja, da bi morala biti vsem slovenskim kmetom omogočena prodaja svežega in hitro pokvarljivega sadja in zelenjave na obcestnih stojnicah. Vsi njihovi člani namreč nimajo kmetij ob prometnih cestah ali na turistično zanimivih točkah, kamor lahko z usmerjevalnimi tablami vabijo kupce. Kot pogoj za prodajo ob tem navaja, da imajo ti kmetje lastno proizvodnjo in vodijo evidenco prodaje.