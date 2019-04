Komu se bo zaradi umetne inteligence najbolj spremenilo življenje?

Umetna inteligenca je vse bolj razširjena v svetu. Po mnenju Barbare Domicelj, generalne direktorice Microsofta Slovenije, se bodo razlike med podjetji, ki so uspešno stopile na vlak umetne inteligence, in tistimi, ki so zamudili, vidne v roku petih let.

Umetna inteligenca bo bistveno spremenila naša življenja v prihodnosti, je na peti poslovni konferenci NetPRO povedala Barbara Domicelj, generalna direktorica Microsofta Slovenije.

"Že čez pet let se bo pojavila ločnica med uspešnimi in manj uspešnimi podjetji, ki bo odvisna od tega, kdo bo bolj implementiral umetno inteligenco," meni Domiceljeva.

Več kot 100 milijonov novih delovnih mest, a veliko jih bo tudi "izginilo"

Foto: Ana Kovač Raziskovalci se z umetno inteligenco ukvarjajo že desetletje, pomemben dejavnik pa je imela tudi digitalizacija. "Lahko zajamemo izredno velike količine podatkov, ki so pogoj za delovanje umetne inteligence, na drugi strani pa imamo velikanske računske zmogljivosti, vse to pa zaokrožuje napredek v algoritmih, ki so spremenili pravila, kaj vse zmore umetna inteligenca," opozarja Domiceljeva.

Četrta industrijska revolucija, pri kateri bo imela glavno vlogo umetna inteligenca, bo ustvarila več kot 100 milijonov novih delovnih mest, je prepričana Domiceljeva.

Seveda pa bo umetna inteligenca "požrla" določene poklice.

Ogrožena bodo delovna mesta:

- kjer so ponavljajoče naloge,

- v klicnih centrih,

- pobiranje naročil,

- prevajalci,

- pravniki.



Česa umetna inteligenca ne bo mogla narediti? Ne bo se mogla kosati z ljudmi pri delu, pri katerem sta potrebni abstraktno mišljenje in ustvarjalnost, in na delovnih mestih, kjer je treba pokazati sočutje in empatijo. To so na primer poklici:

- medicinske sestre,

- socialni delavci,

- učitelji,

- terapevti.

Umetna inteligenca bo po besedah Domiceljeve predvsem izboljšala življenje ljudem s posebnimi potrebami, pomembna pa bo tudi v fazi učenja. Na primer, kirurg se bo lahko z virtualnimi očali učil zahtevnih kirurških posegov.