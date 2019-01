Razkrivamo: koga policija ob Roku Furlanu sumi sodelovanja v hudodelski združbi

Dragi avtomobili znamk BMW, Porsche, Mercedes, Audi in Tesla. Preprodaje vozil, pri katerih naj bi se utajeval davek na dodano vrednost (DDV). Posli prek slamnatih oseb in podjetij, ustanovljenih v tujini.

Vse to je v središču policijskih preiskav, ki jih je izvedlo 130 kriminalistov policijskih uprav Novo mesto, Celje, Ljubljana, Maribor in Kranj. Obiskali so 49 lokacij. Preiskovalni sodnik je odredil preiskavo zoper 15 osumljencev, med njimi je 13 fizičnih oseb. Osem jih je ostalo v pridržanju.

Očitajo jim kazniva dejanja davčne zatajitve, storjena v hudodelski združbi, s katerimi naj bi bila pridobljena velika premoženjska korist. Za kaznivo dejanje davčne zatajitve je sicer predvidena zaporna kazen od enega do osmih let, v primeru, da je dejanje storjeno v hudodelski združbi, pa od treh do 12 let.

Kdo je petnajsterica osumljenih

Po naših podatkih kriminalisti, ki jih pri tem usmerja specializirano državno tožilstvo, preiskujejo mrežo podjetij in oseb, ki se je ukvarjala z uvozom avtomobilov, njihovo preprodajo in nekaterimi drugi posli.

Med osumljenci so po naših podatkih Tomaž Stopar, Rok Furlan, Matija Iskra, Krunoslav Filipčič, Maja Brlec, Ana Marija Stopar, Mario Čabraja, Igor Pintarič, Mateja Poročnik, Joško Javornik, Leon Trupej, Goran Golob, Vidan Akalović in dve podjetji: MPO in MPO 92. Osem jih je ostalo v pridržanju.

V današnjih preiskavah naj bi imeli ključno vlogo dve osebi: Tomaž Stopar in Rok Furlan. Oba sta stara znanca preiskovalnih organov, ki se z njima ukvarjajo že več kot desetletje.

Tomaž Stopar Foto: Mediaspeed

Stopar je podjetnik, znan iz afere HIT2. Šlo je za trgovanje s prednostnimi delnicami novogoriškega Hita (HIT2), v katerih sta bila oškodovana državna Sava Re in pokojninski sklad Kapitalske družbe (Kad). V teh poslih je imelo ključno vlogo Stoparjevo podjetje DSA.

Okrožno sodišče v Ljubljani ga je v tej zadevi spoznalo za krivega pomoči pri kaznivem dejanju zlorabe položaja in mu prisodilo leto in deset mesecev zapora.

Rok Furlan - stari znanec tožilstva

Furlan je vplivni ljubljanski poslovnež, v gradbenih krogih znan kot "kralj betona". Že leta 2010 so ga začeli preiskovati davčni inšpektorji. Ugotovili so več milijonov evrov razlike med njegovimi napovedanimi dohodki in zasebno porabo med letoma 2005 in 2008.

Leta 2014 je Furlan razglasil osebni stečaj, še pred tem pa lastništvo svojih podjetij prenesel na verigo tujih družb, ki se končajo v ameriški davčni oazi Delaware. Državi trenutno dolguje več kot milijon evrov davka, a ker je v osebnem stečaju, mu bo ta dolg leta 2019 odpisan.

V zadnjih 20 letih je policija Furlana ovadila tudi zaradi suma utaje davkov, oškodovanja upnikov, goljufij, ponarejanja listin, tatvine, napada na policista ... Toda Furlanu do decembra lani nikoli ni bilo treba stopiti pred sodišče. Trenutno se zagovarja za deset let staro zadevo, v kateri mu tožilstvo očita utajo davkov pri uvozu sedmih luksuznih plovil v višini več kot 600 tisoč evrov.

Druži ju ljubezen do dragih avtomobilov

Stopar in Furlan naj bi bila poslovno tesno povezana. Po naših podatkih ima Stopar stalno prebivališče prijavljeno v stanovanju v Domžalah, ki je v lasti enega od slamnatih podjetij, povezanega s Furlanom. Povezuje ju tudi ljubezen do dragih avtomobilov.

Te naj bi Stopar po ugotovitvah kriminalistov prodajal prek podjetja MPO 92, ki od leta 2015 ni več ustvarjalo prihodkov. Kljub temu trenutno oglašuje več kot tri milijone evrov vreden vozni park, ki si ga lahko interesenti ogledajo v Brežicah. Tudi drugo podjetje MPO, ki ima v lasti nepremičninsko podjetje v hrvaškem Pulju, nima več bančnega računa.

Obe podjetji naj bi dejansko obvladoval Stopar, a je njuno dejansko lastništvo skrito za verigo podjetij. Do novembra lani se je končala v Londonu, kjer deluje družba Sapp UK. Vodi jo Matija Iskra, eden od osumljenih. Iskra je sicer nekdanji Stoparjev poslovni partner v podjetju DSA, vpletenem v afero HIT2.

Iz javnih podatkov je mogoče domnevati, da je Iskra v zadnjih letih opravljal naloge "čistilca" podjetij. Prevzemal jih je sam ali s partnerji, večina jih je končala v izbrisu ali stečaju. Običajno ga je zahtevala finančna uprava (Furs), njihov stečajni upravitelj pa ni našel ne poslovodij ne listin ne premoženja. Še vedno je lastnik podjetja 5hz3fh, ki je davčni dolžnik.

Sedež podjetja MPO v Ljubljani

So brisali sledi pred policijo in Fursom?

Podjetje MPO se je očitno ukvarjalo tudi z drugimi posli. Pred letom dni je z odkupom terjatve v višini 82 evrov srbsko-ameriškega poslovneža Milana Mandarića, ki upravlja Nogometni klub Olimpija, oviralo pri nakupu nedokončane poslovno-stanovanjske zgradbe Dalmatinka v središču Ljubljane. Sodno takso je v imenu podjetja MPO vplačal odvetnik Franci Matoz.

Prav dejstvo, da je podjetje MPO tik pred koncem lanskega leta zamenjalo lastnika, nakazuje na to, da so vpleteni že takrat vedeli za preiskavo policije. Po naših podatkih so v zadnjih mesecih skrivali premoženje in sledi za nekaterimi posli pred Fursom. Ta je avgusta lani izdal sklep o zavarovanju premoženja v lasti MPO in mu napovedal odmero dodatnega davka v višini 720 tisoč evrov.

Nekatere notarske posle jim je urejal zdaj že nekdanji notar Jože Sikošek. Foto: Notarska zbornica Slovenije Pred tem, marca 2018, je za podjetje MPO notarske pogodbe za oddelitev premoženja pripravljal zdaj že nekdanji notar Jože Sikošek. Predlog za prepis lastništva nepremičnin je vložil zadnji dan pred pravnomočno izgubo notarske licence. Gre za pisarne na Savski cesti v Ljubljani, le dobrih 100 metrov oddaljene od sedeža Fursa.

Sikošek se je že v preteklosti pojavljal kot eden od "hišnih" notarjev nekaterih mrež podjetij, ki so se ukvarjale z uvozom avtomobilov iz tujine.

Kdo so preostali osumljenci

Kakšna je bila vloga preostalih osumljencev v domnevni hudodelski mreži, za zdaj ni znano.

Med njimi je širši javnosti najbolj znan Krunoslav Filipčič, podjetnik iz Brežic in nekdanji lastnik Avtohiše K, ki je leta 2014 končala v stečaju. Predlagal ga je tedanji solastnik Andrej Bošnjak, pozneje direktor laške Thermane. Upniki, največji med njimi je NLB, so prijavili 1,4 milijona evrov terjatev, od tega Furs okrog 200 tisoč evrov.

Krunoslav Filipčič Foto: Mediaspeed Filipčič, ki je na volitvah leta 2014 kandidiral na listi SD, za pojasnila ni bil dosegljiv. Prav tako nam ni uspelo stopiti v stik s Stoparjem in Furlanom.

Igor Pintarič je lastnik podjetja Avto komplet Maribor, ki se ukvarja s trgovino na debelo z rezervnimi deli in opremo. Ana Marija Stopar je (bila) zaposlena v podjetju Fin-Nep Inženiring, ki spada v Stoparjev krog. Leon Trupej je lastnik podjetja DNV75, registriranega za gradnjo (ne)stanovanjskih zgradb, Maja Brlec naj bi se ukvarjala z gostinsko dejavnostjo, Mateja Poročnik pa je pevka in članica glasbene skupine Atomik Harmonik. Vidana Akalovića in Joška Javornika pa je mogoče najti med (so)lastniki podjetij na Hrvaškem, kjer naj bi Stopar prav tako prodajal avtomobile.