Ko težave z računalnikom ovirajo vaš posel, se obrnite na strokovnjake

Oglasno sporočilo

Ne glede na to, s čim se kot podjetnik ukvarjate, pri svojem delu zagotovo potrebujete računalnik ali vsaj telefon. Nekateri naprave potrebujete le za izdajanje računov, medtem ko pri drugih posel v celoti poteka prek računalnika. Toda ko pride do težav z vašo napravo, je gotovo eno – če nimate nekoga, ki bi vam pomagal pri tehničnih težavah, boste morali posel za nekaj časa postaviti na stran.

Vir: https://www.shutterstock.com/

Malim podjetnikom se pogosto ne zdi smiselno iskati IT-pomoči

Pri malih podjetnikih, ki računalnika pri svojem delu ne uporabljajo ves čas, je to nekako razumljivo. IT-podpora je lahko draga, kot mojstri na svojem področju pa se pogosto zanašajo na to, da bodo v primeru težav rešili tudi IT-izzive. A tu se pogosto zaplete in izkaže se, da takšni izzivi podjetnikom ukradejo precej dragocenega časa, ki bi ga lahko sicer namenili opravljanju tega, kar najbolj znajo.

Vir: https://www.shutterstock.com/

Nekatere izzive je pametno prepustiti drugim

Težave, s katerimi se podjetniki najpogosteje srečujejo, so težave s programsko opremo. Ko poteče licenca za računalniški program ali protivirusni program zazna varnostne grožnje, laični uporabniki pogosto ne vemo, kaj narediti. Tudi če strokovnjak težavo včasih reši z le nekaj kliki – zato tudi je strokovnjak –, lahko sami za iskanje rešitve porabimo kar nekaj časa.

S posebnim izzivom se pogosto srečujejo tudi podjetniki z zgolj osnovnim znanjem angleškega jezika – ker je večina programov prav v angleščini, je zanje iskanje rešitve še težje.

Ni treba, da vas IT-podpora udari po žepu

Z mislijo na vse, ki si želijo tehnične izzive prepustiti strokovnjakom, hkrati pa iščejo cenovno ugodno rešitev, je Telekom Slovenije pripravil storitev IT-podpora. Storitev je na voljo že od 5 evrov na mesec* in podjetnikom omogoča:

takojšnjo pomoč pri težavah z računalnikom,

pomoč pri težavah z napravami, ki so priklopljene na računalnik,

redno posodabljanje programov,

napredne varnostne rešitve,

ponastavljanje gesel,

pomoč vse dni v letu,

tehnično podporo v pisarni, pri delu od doma ali na oddaljeni lokaciji.

Vir: https://www.shutterstock.com/

Da boste svoj čas lahko namenili le tistemu, kar počnete najbolje, naročite storitev IT-podpora in prepustite izzive, ki vam jemljejo dragoceni čas, strokovnjakom, ki so vam na voljo vse dni v letu. Za dodatne informacije pokličite 080 70 70, pišite na poslovni@telekom.si ali obiščite prodajno mesto Telekoma Slovenije ali telekom.si/podjetniki.

* Cena 5 EUR na mesec velja za osnovni paket storitve Upravljano delovno mesto (IT-podpora) za 1 računalnik, cena naprednega paketa Upravljanega delovnega mesta (IT-podpora) za 1 računalnik je 23,75 EUR (minimalno število uporabnikov naprednega paketa je 10). Ceni sta v EUR brez DDV, zaokroženi na dve decimalki. Za več informacij o prodajni ponudbi obiščite www.telekom.si, prodajno mesto Telekoma Slovenije ali pokličite 080 70 70 oz. pišite na poslovni@telekom.si. Telekom Slovenije, d. d., Ljubljana

Naročnik oglasnega sporočila je TELEKOM SLOVENIJE, D. D.