Kje kupiti stanovanje po dostopni ceni in blizu Ljubljane?

V zadnjem času besede višanje cen in nepremične v Ljubljani pogosto slišimo v isti povedi. So na trgu vseeno stanovanja za širšo populacijo, ki so še dostopna in imajo dobro prometno povezavo z Ljubljano?

Iskanje stanovanja v Ljubljani, pa naj gre za nakup ali najem, je v zadnjih mesecih težka naloga, predvsem ko govorimo o nakupu stanovanja za povprečno gospodinjstvo, katerega cena se giblje okrog 2.500 evrov za kvadratni meter.

Dodatno je ponudbo osiromašil AirBnb, predvsem v središču mesta, saj je za lastnike bolj donosno kratkoročno oddajanje prek platform za turistične nastanitve.

Stanovanja se dražijo hitreje, kot rastejo plače

Rabljena stanovanja v Ljubljani so v letošnjem drugem četrtletju za 36 odstotkov dražja kot leta 2015. Foto: Bojan Puhek Ob tem od leta 2015 cene rabljenih stanovanj v prestolnici rastejo. V drugem četrtletju so cene na letni ravni poskočile za 13 odstotkov, kar je največ v EU. V Ljubljani so se cene rabljenih stanovanj zvišale za 16 odstotkov, kar pri stanovanju za 150 tisoč evrov v enem letu pomeni 24 tisoč evrov razlike. Skupno so se nepremičnine v drugem četrtletju letošnjega leta v primerjavi z letom 2015 podražila za 26 odstotkov.

Dodatna težava je razkorak med višanjem cen stanovanj na eni strani in rastjo povprečne plače na drugi, kaže raziskava inštituta Danes je nov dan.

Med letoma 2011 in 2017 se je cena kvadratnega metra stanovanja v Ljubljani zvišala za 500 evrov, na drugi strani pa se je povprečna plača le za 60 evrov.

Nepremičninar: Razmislite o Grosupljem

Eno od alternativ, ki ima vseeno dobro povezavo z Ljubljano, Zoran Đukić iz agencije Stoja nepremičnine vidi v Grosupljem.

"Kvadratni meter se giblje od dveh do 2.500 evrov. Imajo veliko novejše gradnje, nov zdravstveni dom, svojo železniško postajo, mestni in primestni avtobus, pa tudi zelenih površin je veliko," razloge za Grosuplje navaja Đukić.

Dodaja, da bi osebno počakal na projekte, ki se bodo v bližnji prihodnosti gradili v Ljubljani. Svetuje še, da naj ljudje ne preplačujejo stanovanj. "Za kvadratni meter stanovanja naj ne plačujejo več kot tri tisoč evrov. Razen za lokacijo v strogem središču oziroma za najboljšo mogočo lokacijo z dvigalom, teraso," pravi Đukić.

Nepremičninska agenta Zoran Đukić in Rok Oberč napovedujeta več projektov v prihodnjih dveh letih. Foto: Thinkstock

V okolici bodo nepremičnine izgubile več vrednosti kot v prestolnici

Podobnega mnenja je tudi Rok Oberč iz Rocco nepremičnine, ki v bližini Ljubljane ne vidi nobene alternative.

"Tudi v okolici se cene dvigujejo. Ko bo prišla kriza, kar se bo zgodilo slej ko prej, bodo stanovanja na slabih lokacijah izgubila veliko več vrednosti kot stanovanja v Ljubljani. Ta bodo najbolj zadržala ceno," opozarja Oberč. Bodočim kupcem svetuje, naj redno spremljajo nepremičninske portale in zagrabijo priložnost, ko vidijo dobro ponudbo. Take je v zadnjem času v Ljubljani težko najti.

Trg se umirja

Oberč meni, da so cene dosegle vrh. "Število poslov je še vedno podobno. Nepremičnin, ki niso vredne določnega denarja, ljudje niso več pripravljeni kupiti za vsako ceno," Oberč opaža določene spremembe.

"Kondicija kupcev peša. Ljudje so se malo utrudili, cene so previsoke, ob tem pa so se tudi spametovali. Cene za zdaj ostajajo na isti ravni, zmanjšuje pa se število poslov, vendar počasi," tudi Đukić opaža ohlajanje na nepremičninskem trgu.

Projekti v prihodnjih dveh letih

V prihodnjih letih naj bi v Ljubljani za od 2.500 do 3.000 evrov na kvadratni meter prodajali stanovanja v Šiški, kjer gradijo trgovec z bananami Izet Rastoder in Slovaki, Zlatarna Celje pa pri Ruskem carju. V bližini tega naj bi gradil tudi lastnik lokala Horse pub, in sicer dva manjša bloka.