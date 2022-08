Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poleg ruskega napada na Ukrajino, gospodarskega ohlajanja Zahoda in kolapsa nekaterih domačih gospodarskih sektorjev kitajsko rast ovira vladajoča komunistična partija. S svojo politiko do koronavirusa (ničelna toleranca, že zaradi nekaj okužb oblasti ustavljajo javno življenje tudi v večdesetmilijonskih mestih) so namreč v zadnjih dveh letih prizadejali veliko finančno škodo ne samo svojemu gospodarstvu, temveč tudi Zahodu. Foto: Reuters

Ustanovitelj kitajskega velikana Huawei in eden najbogatejših Kitajcev Ren Zhengfei je svoje zaposlene opozoril, da je pred svetom zahtevnih deset let.

"Prihodnje desetletje bo zelo boleče obdobje v človeški zgodovini," je v sporočilu zaposlenim v podjetju Huawei zapisal ustanovitelj tehnološkega velikana Ren Zhengfei, poroča The Guardian. Milijarder je svoje zaposlene zato opozoril, da se bodo v podjetju morali boriti za vsak evro.

"Borili se bomo za golo preživetje. V tem času poskušajmo predvsem preživeti, morda pa zaslužimo tudi nekaj denarja," je zapisal Zhengfei. Eden izmed najbogatejših Kitajcev svoje poglede argumentira s težavami, ki jih svetovnemu gospodarstvu povzročata predvsem koronavirus in ruska invazija na Ukrajino.

K tej enačbi Zhengfei dodaja tudi vse pogostejše ameriške reakcije na rastočo moč Kitajske. Kot primer tega je Zhengfei navedel blokado dostopa do trgov zahodnih držav, kjer je bil ravno Huawei med najpogostejšimi tarčami sankcij. "V preteklosti smo sprejeli globalizacijo in njene vrednote. Želeli smo služiti vsemu človeštvu. Kaj bomo pa zdaj?" je še zapisal Zhengfei.

Težave Kitajske

Največje gospodarstvo na svetu se sicer že nekaj let spoprijema s težavami v določenih gospodarskih sektorjih, v zadnjih letih je na udaru predvsem gradbeni sektor. Velike težave imajo Kitajci tudi z energenti, saj že najmanj zadnje leto nekateri deli Kitajske doživljajo električne mrke. Kitajsko gospodarstvo posledično raste vse počasneje, za letošnje leto analitiki napovedujejo 5,5-odstotno rast. Kitajska se spopada tudi z veliko brezposelnostjo mladih. Ko poroča Reuters, je bilo julija letos skoraj 20 odstotkov mladih brez službe. To je glede na to, da se kitajsko prebivalstvo zaradi dolgoletne politike enega otroka pospešeno stara, še posebej problematično.

Poleg ruskega napada na Ukrajino, gospodarskega ohlajanja Zahoda in kolapsa nekaterih domačih gospodarskih sektorjev kitajsko rast ovira vladajoča komunistična partija. S svojo politiko do koronavirusa (ničelna toleranca, že zaradi nekaj okužb oblasti ustavljajo javno življenje tudi v večdesetmilijonskih mestih) so namreč v zadnjih dveh letih prizadejali veliko finančno škodo ne samo svojemu gospodarstvu, temveč tudi Zahodu.