Kitajske oblasti aretirale vodjo družbe Evergrande NEV

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Družba Evergrande NEV je bila ustanovljena leta 2019, vodil pa jo je Liu Yongzhuo. Želeli so postati vodilni proizvajalec električnih avtomobilov v treh do petih letih.

Družba Evergrande NEV je bila ustanovljena leta 2019, vodil pa jo je Liu Yongzhuo. Želeli so postati vodilni proizvajalec električnih avtomobilov v treh do petih letih. Foto: Reuters

Kitajske oblasti so pridržale vodjo hčerinske družbe zadolženega kitajskega nepremičninskega velikana Evergrande. "Družba je izvedela, da je bil njen izvršni direktor Liu Yongzhuo pridržan v skladu z zakonom zaradi suma nezakonitih kaznivih dejanj," so v objavi na spletni strani borze v Hongkongu zapisali v družbi Evergrande New Energy Vehicle (Evergrande NEV).