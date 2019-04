Kam je izginil denar članov sindikata Silva Berdajsa

"Pri pregledu finančnega poslovanja smo ugotovili, da je v okviru poslovanja območnega odbora Ljubljana in sklada vzajemne pomoči, ki deluje v okviru odbora, prišlo do nepravilnosti oziroma odtujitve denarnih sredstev, za kar sumimo pooblaščeno blagajničarko," je danes sporočil predsednik sindikata Zlatko Ratej. Poudaril, je da so zadevo prijavili policiji, najeli eno od odvetniških pisarn, dokumentacijo o finančnem poslovanju sindikata pa bo pregledal zunanji revizor.

Informacije o nepravilnostih smo v zadnjih dneh preverjali pri različnih virih. Že prejšnji teden so se namreč pojavili sumi odtujitve denarja, ki so ga člani z mesečnimi solidarnostnimi nakazili zbirali v sklad vzajemne pomoči. To jim omogoča, da lahko najemajo posojila brez obresti ali prejmejo enkratni znesek privarčevanih sredstev ob upokojitvi.

Po neuradnih informacijah naj bi izginilo med 200 in 250 tisoč evrov tega denarja. Točnega zneska sindikat danes ni navedel. "Smo v postopku pridobivanja uradne bančne dokumentacije in pregleda obstoječe arhivske dokumentacije, zato o točnem znesku oškodovanja še ne moremo podati informacij," so odgovorili iz sindikata.

Kdo je ukradel denar iz "čebelice"?

V tem skladu naj bi se obračalo od tri do pet milijonov evrov denarja, ki ga člani prispevajo z odtegljaji od plač prek krovne družbe SŽ. Sindikat ga članom posoja na roke. Gre za posojila brez obresti, v preteklosti bolj znana kot "čebelica".

Prvi naj bi nepravilnosti ugotovili nekateri strojevodje. Opazili naj bi, da so ob upokojitvi prejeli nižje privarčevane zneske od pričakovanih. Že kmalu zatem naj bi se izkazalo, da je v blagajni sklada vzajemne pomoči nastala večja luknja.

V vodstvu sindikata strojevodij so za izginotje obtožili dolgoletno blagajničarko, ki v sindikatu deluje že vse od njegove ustanovitve leta 1988. S spletnih strani sindikata je razvidno, da gre za Majdo Peterko. Poudarili so, da "ni imela nobenih pooblastil za razpolaganje z denarnimi sredstvi in ni izvajala nobenih plačil". "Zaradi tega ni nikakršnih možnosti, da bi lahko prišlo do nepravilnosti tudi pri poslovanju s sredstvi glavnega odbora," so pojasnili v sindikatu.

Kam je izginil denar, tako še vedno ni uradno znano. Ker sindikat tega denarja zaradi zakonodaje ni smel imeti na računu, naj bi bil naložen na enem od zasebnih računov. Sindikat strojevodij sicer posluje prek trinajstih računov.

Po naših informacijah naj bi imela dostop do računa Majda Peterka. "Sindikat bo poplačal vse obveznosti do članov sklada vzajemne pomoči, tako da noben član, ki ima sredstva v skladu vzajemne pomoči, za njih ne bo prikrajšan," je še pojasnil Ratej.

Bila je zaupnica Silva Berdajsa

Drugo vprašanje je, kdo vse je vedel, da denarja v blagajni za "čebelice" ni. Majda Peterka je funkcijo blagajničarke opravljala v celotnem obdobju Silva Berdajsa, nekdanjega predsednika, danes pa generalnega sekretarja sindikata strojevodij, ki velja za najvplivnejšega na SŽ. Berdajs na naša vprašanja ni odgovoril. Vprašanje je, kako nepravilnosti v preteklih letih ni zaznal nadzorni odbor sindikata vodij Jurij Krajnik iz območne enote Ljubljana, iz katere prihaja tudi Berdajs.

Sindikat strojevodij je edini na SŽ, ki denar članov še zbira in posoja na ta način. Vsi ostalo ga posojajo prek Delavske hranilnice. Za komercialno posojanje denarja pravne osebe sicer potrebujejo dovoljenje Banke Slovenije. Po naših podatkih si je sindikat strojevodij pri posojanju obračunaval administrativne stroške, kar izpolnjuje nekatere znake komercialnega posojanja denarja.

Peterka se je po naših podatkih pred kratkim upokojila. Za pojasnila ni dosegljiva. Generalni direktor SŽ Dušan Mes je zatrdil, da je za zadevo izvedel iz naših vprašanj.