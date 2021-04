Kam bodo za 1. maj potovali Slovenci?

V preteklih letih so mnogi Slovenci praznične dni okrog 1. maja izkoristili za potovanja, vendar je epidemija številne stvari postavila na glavo. Letos je povpraševanje le na ravni 20 odstotkov v primerjavi s časom pred epidemijo. Kam bodo potovali Slovenci? Odgovarjajo turistične agencije Sonček, Relax, Kompas in Palma.

Več kot leto dni trajajoča epidemija bolezni covid-19 je močno zarezala v turizem. Potovanja so v zadnjem letu močno odvisna od potrdil in dokazil, ki so potrebna za prestopanje mej, ob tem pa se izjeme hitro spreminjajo.

Kot je pred dnevi dejal sekretar Združenja turističnih agencij Mišo Mrvaljević v pogovoru za STA, nihče ne more zagotoviti, da v roku, ki mine med začetkom organizacije in dejansko izvedbo nekega potovanja ali počitnic, ne bo prišlo do nove spremembe pogojev, kar pa lahko bistveno vpliva na možnost potovanja in seveda na stroške.

Kot najvarnejše izpostavlja čarterska potovanja ali redne letalske linije v tiste dežele, ki so na zelenem ali "zelo svetlo rumenem seznamu" v Sloveniji in ki hkrati slovenskim državljanom tudi same dovoljujejo vstop na njihovo ozemlje z minimalnimi zapleti.

Na seznamu najpogostejših izbir so Hrvaška, Španija, Egipt in Portugalska.

20 odstotkov povpraševanja v primerjavi z letom 2019

Foto: Getty Images V Palmi so največ letal zapolnili za dopuste na Mallorci, Tenerifu in v Egiptu, medtem ko največji padec beležijo pri bližnjih potovanjih, kamor se gostje odpeljejo sami ali z avtobusom.

"Lovimo in z veliko truda organiziramo tisto, kar je varno, saj je prav varnost na prvem mestu. Če pogledamo optimistično in primerjamo lanske prvomajske počitnice, ko smo bili popolnoma omejeni, lahko rečemo, da je letošnja situacija neprimerljivo boljša in da verjamemo, da bo letošnje leto predvsem za potnike, željne potovanj, neprimerno lepše," odgovarjajo v Palmi.

Letošnje povpraševanje po potovanjih v primerjavi z letom 2019 predstavlja le 20 odstotkov.

"Če ponazorimo še s številkami, bo letos z nami potovalo približno 1.500 gostov, v normalnih časih pa smo imeli med prvomajskimi prazniki več kot deset tisoč potnikov," dodajajo.

Kaj pa cene? Te se gibljejo okrog 400 evrov za polpenzion za dve odrasli osebi in otroka brez prevoza pa vse do 1.700 evrov za sedem dni z vključenim letalskim prevozom. Najdražji prodan aranžma je stal 1.200 evrov po osebi z vsem vključenim.

Foto: Reuters

Zanimanje za "zelene" države

Tudi pri Sončku kot svetlo točko v času prvomajskih počitnic izpostavljajo čartarske polete z ljubljanskega letališča.

"Hurgada in Tenerife sta bila že vsa leta hit prvomajskih praznikov, letos pa še posebej izstopa Mallorca, ki je ta trenutek 'zelena' in za povratek v Slovenijo test ni potreben. Vsi razpisani čarterji so se napolnili z bliskovito hitrostjo, kar prav tako kaže na veliko željo Slovencev po potovanjih. Žal pa letos v tem času ne bodo zaživeli avtobusni izleti in potovanja, ki bi morali v tem času doseči svoj vrhunec, a naši vodniki še vedno čakajo doma," pravijo pri Sočku. Dodajajo, da je sicer zanimanja kar veliko, a so turisti na drugi strani previdni in zadržani zaradi spreminjajočih se ukrepov in pogojev za vstop v državo.

Čarterski poleti se polnijo

Pri Kompasu so v tem tednu zapolnili že tretje in četrto letalo na Tenerife, ob tem pa je glavno zanimanje še za Madeiro in Hurgado, med željenimi destinacijami pa so tudi Maldivi in Mauricius.

"Predvsem potujemo s posebnimi letali in tako zagotavljamo varnost, udobje in brezskrbnost potovanja v Kompasovem mehurčku. V mesecu maju letimo v ZAE, in sicer v emirat Ras Al Khaimah, konec meseca maja, ko je na grških otokih že poletje, pa letimo na Kreto in Rodos. Zanimanje za vse trenutno razpisane aranžmaje s posebnimi letali je zares izjemno," dodajajo v Kompasu.

Odločitev v zadnjih dneh pred potovanjem

Foto: Pixabay V Relaxu opažajo, da se številni gostje odločajo o potovanjih v zadnjih dneh pred odhodom. Zanimanja je več kot lansko leto, med najbolj zaželenimi destinacijami pa so podobne kot pri ostalih. Hrvaška (Istra, Kvarner, Srednja Dalmacija), Mallorca, Tenerife in Egipt.

Cene se gibljejo okrog 250 evrov na Hrvaškem za tri dni s polpenzionom za dve odrasli osebi in dva otroka pa vse do 3.380 evrov za sedem dni "all inclusive" na Mediteranu.

"Omejitve zaradi epidemije seveda vplivajo pri odločitvah za prvomajske aranžmaje. Zelo pomembno je, da goste natančno seznanimo s pogoji potovanja (protokoli na letališčih, v hotelih, restavracijah ...). Opazili smo, da se gosti potem lažje odločijo za rezervacijo," menijo pri Relaxu.