Vreme: do 23 stopinj Celzija in deževno #video

V petek bo na vzhodu deloma sončno, na zahodu pa spremenljivo do pretežno oblačno, poroča agencija za okolje (Arso). Predvsem na zahodu bodo občasne krajevne padavine, popoldne pa lahko kakšna ploha ali nevihta nastane tudi na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija.

Dobro jutro, danes in jutri bo na vzhodu delno jasno in večinoma suho, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. pic.twitter.com/pa7BrYLKqh