Kakšna bo usoda lastništva našega največjega trgovca

Po dveh letih insolvenčnega postopka, ki ga je vodila izredna uprava, bodo s prvim aprilom začeli izvajati sporazum z upniki Agrokorja o sanaciji. S ponedeljkom se bodo tako terjatve upnikov in poslovni procesi na Hrvaškem prenesli na novo družbo, Fortenova grupo. Usoda lastništva Mercatorja medtem še ni jasna.

Po lanski sodni potrditvi sporazuma z upniki so največji lastniki koncerna postali ruski banki Sberbank (39,2 odstotka) in VTB (7,5 odstotka) ter lastniki obveznic (25 odstotkov), med katerimi so večinoma ameriški finančni skladi.

Poravnava z upniki prinaša tudi dodatno določilo, ki Sberbank odpira možnost zamenjave 18 odstotkov delnic največjega slovenskega trgovca Mercator za delnice nove skupine Fortenova. Če bo aneks uveljavljen, bo Sberbank dobila dodatni, 1,6-odstotni delež nove družbe.

Podjetjem dodali plus

Izvajanje sporazuma z upniki bo v ponedeljek steklo v 77 Agrokorjevih podjetjih na Hrvaškem, ko bodo 45 insolventnih podjetij pridružili novi družbi prek njihovih zrcalnih podjetij, ki bodo k svojemu imenu dodala besedo plus.

Med bolj znanimi bo največja hrvaška trgovska družba Konzum, ki bo s ponedeljkom postala Konzum plus, proizvajalec sladoledov Ledo bo postal Ledo plus, pijačarsko podjetje Jamnica pa Jamnica plus.

Zaradi zapletenega postopka prenosa poslovanja na Konzum Plus največji hrvaški trgovec v nedeljo ne bo odprl vrat svojih prodajaln, so napovedali v Agrokorjevi izredni upravi. Ob tem so napovedali, da razpoznavne podobe logotipa podjetja ne bodo spreminjali.

Mercator v drugi fazi prenosa

Na Fortenovo grupo bodo prenesli tudi 32 solventnih podjetjih, ki jih imajo na Hrvaškem. Premoženje in deleže v 82 podjetjih iz sestave Agrokorja v Sloveniji, Srbiji, Bosni in Hercegovini ter drugih državah, med katerimi je največji Mercator, pa bodo na novo družbo v skladu z zakonodajo teh držav prenesli v drugi fazi, po sklenitvi postopka na Hrvaškem.

Izvorna insolventna podjetja bodo medtem pripojili dosedanjemu Agrokorju, ki ga bodo po koncu dela izredne uprave izbrisali iz sodnega registra. Delo izredne uprave, ki se je začelo z 10. aprilom 2017, se bo končalo po tem, ko bo celotno premoženje Agrokorja preneseno na Fortenovo grupo.

Foto: Siol.net

Potem ko se je stari Agrokor zadušil pod bremenom dolgov, ki pritiskajo tudi na poslovanje nove skupine Fortenova, bo osvežena družba poslovanje začela na zgornji meji zadolženosti. Ta bo med 1,4 in 1,5 milijarde evrov, kar vključuje nekaj več kot milijardo evrov super senior posojila ter približno 350 milijonov evrov vnovič priznanih dolgov s trdnimi jamstvi. Temu je treba dodati tudi 650 milijonov evrov dolgov Mercatorja.

Dolgove bodo reševali s prodajo poslovnih segmentov

Izredni pooblaščenec hrvaške vlade za Agrokor Fabris Peruško je v pogovoru za STA na začetku marca izrazil pričakovanje, da bo imela nova skupina letos od 320 do 340 milijonov evrov dobička iz poslovanja. Dolgove bodo sicer delno reševali tudi s prodajo poslovnih segmentov, ki ne spadajo v temeljno poslovanje trgovine na drobno, proizvodnje hrane in kmetijstva.

"Temelji nove skupine so bistveno bolj zdravi, kot so bili. Podjetja iz sestave skupine so operativno dobičkonosna. Z zmernim optimizmom gledamo na prihodnost skupine," je dejal Peruško, ki bo bo s ponedeljkom postal tudi glavni izvršni direktor Fortenove.

Njegova namestnica iz Agrokorja Irena Weber bo namestniške naloge opravljala tudi v novi tričlanski operativni upravi. V torek bodo potrdili tudi osem rednih neizvršnih članov upravnega odbora skupine, v katerem bo Peruško deveti član.

Želijo si čimprejšnjega prenosa našega trgovca

Glede usode Mercatorja je Peruško v nizu nedavnih pogovorov za slovenske medije ponavljal, da si v Zagrebu želijo njegovega čimprejšnjega prenosa iz starega Agrokorja v bolj zdravo Fortenovo, saj je to pomembno tudi zaradi Mercatorjevih dobaviteljev, zaposlenih in celotnega slovenskega gospodarstva.

Prenos ima sicer svojo dinamiko, ki je odvisna od slovenske zakonodaje, z njim pa se mora strinjati vseh 55 Mercatorjevih bank upnic. Pogovori z bankami naj bi že potekali in se bodo nadaljevali v naslednjih tednih in mesecih. Naslednja koraka za prenos delnic Mercatorja sta dovoljenje slovenske agencije za varstvo konkurence in reševanje vprašanja manjšinskih lastniških deležev.

V pogovoru za časnik Dnevnik pa je glede morebitnega interesa s slovenske strani za nakup Mercatorja pojasnil, da je redno v stikih z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom, a k njemu ni uradno nihče prišel s takšnim vprašanjem, niti s ponudbo. "Mene torej nihče ni vprašal, ali je Mercator sploh naprodaj," je dejal in dodal, da prodaja tudi ni tako enostavno izvedljiva, dokler ne bo dokončan prenos premoženja. Potem pa bodo o tem odločali lastniki Fortenova grupe.

"Zadržki s strani določenih manjših slovenskih bank do prenosa lastništva Mercatorja so, a menim, da so na mizi racionalni ekonomski razlogi ter da je treba prižgati zeleno luč čim prej, ker je to tudi v interesu bank," je dejal Peruško. V najslabšem scenariju bi ga lahko pustili tudi na starem Agrokorju.

V Sloveniji si predstavniki države in gospodarstva sicer želijo predvsem finančno stabilnega in v razvoj usmerjenega lastnika za Mercator, medtem ko so nekatere zamisli o organizaciji odkupa največjega trgovca v državi zadnji čas potihnile.