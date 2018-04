Kako do razkošja, po katerem tako hrepenimo?

Če se na našem seznamu želja znajde nekaj, kar presega naše finančne zmožnosti, moramo premisliti, kako si bomo željo uresničili. Imamo nekaj bolj in manj primernih možnosti.

Lahko začnemo varčevati, kar je gotovo najboljša, a po eni strani najtežja odločitev, saj je težko ostati discipliniran in denar pridno nalagati na kupček. Tako se uresničitev naših želja zamakne za nedoločen čas. Nekateri se odločijo za prodajo kakšne vrednejše stvari, ki je ne potrebujejo več. Lahko si sposodimo od prijateljev in sorodnikov, a to so dolgovi, ki ponavadi ne vplivajo najbolje na naše odnose z najbližjimi.

Na srečo imamo vedno možnost najeti kredit pri zaupanja vredni banki. Pri določenih bankah je mogoče hitro in ugodno priti do gotovine, tudi če nismo njihovi komitenti. Tako bomo vseeno lahko ohranili svoj življenjski standard in samo deloma prilagodili svoje izdatke.

Gotovinski krediti so najpogostejša oblika kreditiranja. Običajno gre za kratkoročen kredit, ki si ga z ugodnimi obrestnimi merami izposodimo od banke, ko si želimo hitro izpolniti željo ali potrebujemo denar takoj.

Nekatere želje, kot so nakup novega avtomobila ali gospodinjske opreme, manjša prenova stanovanja in razkošnejše počitnice kot ponavadi, so za marsikoga namreč nedosegljive.

Naj ostane za življenjske stroške

Višino gotovinskega kredita banka izračuna glede na naše mesečne prihodke. Določene banke pri tem upoštevajo tudi nadomestilo za prevoz in malico, kar je gotovo dobrodošlo. Obrok kredita oziroma mesečna anuiteta mora biti takšna, da nam še vedno ostane za sprotne stroške, oziroma praviloma ne sme presegati 50 odstotkov naših mesečnih dohodkov ali zakonsko določene minimalne plače. Seveda pa je pomembno, da tudi sami ocenimo svoje sprotne stroške in to, v kakšni višini smo sposobni mesečno odplačevati kredit. Tako ohranjamo svoj življenjski standard in preprečimo finančne težave.

Običajno banke zahtevajo, da nam po odtegnitvi mesečnega obroka kredita na računu ostane znesek vsaj v višini minimalne neto plače. Ker gre za relativno kratkoročen kredit, so tveganja, povezana z variiranjem mesečnih obrokov, manjša kakor pri dolgoročnih kreditih.

Vseeno se gotovinski kredit lahko zavaruje. To je mogoče storiti z zavarovanjem kredita pri določeni zavarovalnici, s poroštvom plačilno sposobnih porokov ali na kak drug način, ki ga sprejme določena banka (npr. zastavitev vrednostnih papirjev itd.). Vendar to ne pomeni, da nam kredita, če se znajdemo v finančnih težavah, ne bo treba vrniti. V ta namen banke ponujajo tudi različna zavarovanja kreditojemalcev v primeru nepričakovanih dogodkov. Ko se odločate o najemu kredita, poskrbite, da v primeru neljubih dogodkov odplačevanje kredita ne obremeni vaših najbližjih.

Kako začeti? Najprej preverite dohodke.

Preverimo svoje dohodke in izdatke ter izračunajmo, kako velik obrok si lahko privoščimo in v kolikšnem času bomo lahko kredit odplačali.

Pozabite na papir in pisalo, določene banke na svojih spletnih mestih omogočajo preprost izračun kredita. Če boste med seboj primerjali izračune več bank, bodite pozorni na vse stroške, povezane s kreditom (vodenje kreditnega računa itd.), ne samo na obrestno mero ... V primeru prenosa poslovanja na banko, kjer najemamo kredit, je treba upoštevati tudi stroške vodenja osebnega računa, izdaje kartic, odobritve dovoljene prekoračitve … Skratka vse, kar pri poslovanju uporabljamo ali bi želeli uporabljati. Nekatere banke ponujajo enako ugodne kredite kot za komitente tudi nekomitentom.

Preverite EOM (efektivna obrestna mera), kjer so upoštevani vsi stroški pri kreditu – obresti, stroški odobritve, zavarovanja, vodenja kredita …

Kredit Naprej - končno kredit, ki ga razumete

Čeprav je postopek pridobivanja kredita pogosto dolgotrajen, zapleten in naporen, je pri Kreditu Naprej Nove KBM ta povsem preprost, mogoče ga je opraviti celo prek spleta.

Saj vsi radi klikamo po različnih aplikacijah, ki nam lahko ponudijo rešitve za številne težave, kajne?

Največja prednost gotovinskega Kredita Naprej Nove KBM je, da ga odobrijo v nekaj minutah. Pridobivanje in izplačilo denarja je namreč bistveno poenostavljeno – brez dolgotrajnih postopkov odobritve, odvečne dokumentacije in skritih stroškov.

Do 30. junija 2018 ponujajo kredit brez stroškov odobritve. Kolikor odobrijo, namreč tudi izplačajo, kar sicer ni običajna praksa, saj banke ob izplačilu običajno odštejejo določene stroške. S Kreditom Naprej je slika jasna.

Uporabnik lahko hitreje kot kadarkoli izve, ali lahko dobi kredit in kakšen znesek mu je na voljo, zato pohitite. Kredit Naprej je namreč le še do 30. junija 2018 brez stroškov odobritve in tako za vas še ugodnejši.

Izračunajte ga zdaj: