Kaj v ruskem spopadu za SIJ dela šef Geoplina?

Slovensko industrijo jekla (SIJ) že nekaj časa hromi spopad med lastnikoma – bratoma Evgenijem in Andrejem Zubickim. Zadnjemu je danes uspelo imenovati nadzornike po lastnem okusu. Kako se je med njimi znašel Boštjan Napast, predsednik uprave Geoplina?

Vojni za obvladovanje SIJ, ki na ravni skupine zaposluje 7.500 ljudi v Sloveniji in tujini, še ni videti konca.

Dva brata, Evgenij in Andrej Zubicki, člana družine, ki je leta 2007 od države kupila večinski delež SIJ, sta si že dobro leto dni v laseh. Jabolko spora je povezano z vprašanjem, kdo od njiju bo imel glavno besedo pri vodenju SIJ, in različnimi pogledi na strateško prihodnost družbe znotraj ruskega Industrial Metallurgical Holdinga (IMH), krovnega podjetja iz imperija družine Zubicki.

En brat bi SIJ vodil iz Moskve, drugi mu to ne pusti

Pat položaja ne želi ali ne zmore presekati nihče. Evgenij in Andrej Zubicki imata v lasti vsak po polovični delež v nizozemski družbi Dilon, prek katere imajo Rusi v lasti SIJ.

Evgenij Zubicki, predsednik uprave IMH, živi v Moskvi, od koder se po informacijah iz več virov dnevno vmešava v operativno vodenje SIJ. V slovenski skupini vidi "le" enega od delov konglomerata IMH.

Drugačnega mnenja je Andrej Zubicki, mlajši od obeh bratov, ki živi v Sloveniji. Naklonjen je krepitvi vloge SIJ in velikih naložbah, tudi v nakupe podjetij iz drugih dejavnosti. V zadnjih letih je tako SIJ postala lastnica Perutnine Ptuj in Sistemske tehnike, zanimala pa se je tudi za odkup terjatev do družbe Litostroj Jeklo.

Nadzorni svet SIJ "očistil" bratovih kadrov

Zadnja epizoda spopada, zaradi katerega je SIJ v zadnjem letu dni zapustilo več ključnih kadrov, je bila današnja skupščina. Na njej je oblast v SIJ uspelo utrditi Andreju Zubickemu.

Iz nadzornega sveta je odpoklical dva člana iz kroga Evgenija Zubickega: Sergeja Frolova in Sergeja Čerkaeva. Vanj so bili na novo izvoljeni trije:

Helena Ploj Lajovic ,

, Polona Marinko (obe prihajata iz SIJ) in

(obe prihajata iz SIJ) in Boštjan Napast, predsednik uprave Geoplina.

V nadzornem svetu SIJ ostajajo Evgenij Zverev in Dmitrij Davidov, so sporočili iz SIJ. Prav tako ostajata oba člana, ki ju je tja kot 25-odstotna lastnica imenovala slovenska država: Janko Jenko in Mitja Križaj.

Kako se je med nadzorniki SIJ znašel šef Geoplina?

Največje presenečenje je imenovanje Boštjana Napasta, nekdanjega člana uprave Petrola v času prve vlade Janeza Janše, ki je leta 2011 postal predsednik uprave Geoplina, daleč največjega domačega trgovca s plinom.

Andrej Zubicki, mlajši od obeh bratov, ki živi v Sloveniji. Naklonjen je krepitvi vloge SIJ in velikim naložbam. Geoplin je namreč tudi dolgoletni dobavitelj SIJ, ki je eden največjih slovenskih porabnikov zemeljskega plina. Prav z Napastom so v SIJ leta 2014 dosegli dogovor o novih komercialnih pogojih dobave plina, ki so bili za jeklarsko skupino ugodnejši. Takrat je SIJ še vodil Tibor Šimonka.

Šimonka, ki danes vodi Perutnino Ptuj, je po naših informacijah Napastu utrl pot med nadzornike SIJ. Andrej Zubicki naj bi si namreč želel večji delež nadzornikov iz Slovenije. Šimonka in Napast sta poslovno povezana že več let. Leta 2014 je Geoplin Šimonko celo imenoval v nadzorni svet Plinovodov.

Neuradno: Napast cilja na upravo SIJ

Napast za pojasnila ni bil dosegljiv. Po naših informacijah pa je položaj v nadzornem svetu sprejel tudi zaradi lastnih kariernih načrtov. V pogovorih z Andrejem Zubickim je namreč izrazil pripravljenost vstopiti v upravo SIJ.

Ali je Napast o svojih načrtih obvestil nadzorni svet Geoplina, ni mogoče preveriti. Njegov predsednik Andrej Ribič je zaradi službene odsotnosti nedosegljiv.

Od lani je sicer večinski lastnik Geoplina Petrol. Največji slovenski naftni trgovec je namreč z državo sklenil menjalno pogodbo, po kateri je ta postala lastnica družbe Plinovodi, ki ima v lasti domačo plinovodno infrastrukturo.

Uprava SIJ kot avtobusna postaja

Uprava SIJ je v zadnjem letu spominjala na avtobusno postajo.

Najprej je januarja lani odstopil predsednik uprave Anton Černik, ki je leta 2014 na položaju nasledil Šimonko. Vodenje SIJ je prevzel Andrej Zubicki, član uprave pa je postal dotedanji direktor za korporativno komuniciranje Denis Mancevič.

Še pred poletjem je Mancevič odstopil, isto pa je storil tudi član uprave za finance Igor Malevanov. Oba sta uradno odšla zaradi "osebnih razlogov". Uprava ima danes le dva člana: ob Andreju Zubickemu je v njej še Dmitri Bočkarev.

Ali gre pri zadnjih menjavah v nadzornem svetu SIJ morebiti vendarle za širši dogovor med bratoma Zubicki o razdelitvi družinskega imperija, za zdaj ni znano.

Dogajanje skrbi banke in SDH

Razprtije v družini Zubicki že nekaj časa skrbijo tudi banke upnice in Slovenski državni holding (SDH).

Krovni upravljavec državnega premoženja, ki ga vodi Lidia Glavina, je že v začetku leta od Andreja Zubickega zahteval pojasnila o dogajanju v SIJ. Javno je opozoril, da korporativno upravljanje, ki je na dnevni bazi podrejeno klicem iz Moskve, ni skladno s slovensko zakonodajo. V SDH si že nekaj časa prizadevajo tudi za sklenitev delničarskega sporazuma z Rusi.

SDH že nekaj časa blokira tudi namere SIJ po oddelitvi Perutnine Ptuj iz skupine, saj jo pogojuje z odkupom četrtinskega državnega deleža v SIJ. To so od Andreja Zubickega ob izdaji obveznic, s katerimi so financirali nakup Perutnine, zahtevali tudi financerji SIJ.

Nepredvidljivosti pri vodenju SIJ se bojijo tudi banke. Marca lani je sedem bank podpisalo sindicirano posojilo v višini 240 milijonov evrov. Neto finančni dolg SIJ je ob lanskem polletju znašal 386 milijonov evrov, k čemur je v največji meri pripomogel nakup Perutnine Ptuj.

Eden ključnih strateških ciljev SIJ je dolgoročno zniževanje neto finančne zadolženosti in znižanje razmerja med neto finančnim dolgom in denarnim tokom pod 3:1.

Pred SIJ so zahtevni časi

Tudi sicer so pred SIJ zahtevni časi. Ameriški predsednik Donald Trump napoveduje višje carine in kvote za uvoz jekla in aluminija iz Evrope, saj po lastnih besedah ne želi, da bi bile ZDA pri uvozu jekla in aluminija odvisne od držav, s katerimi bodo morda v vojni.

Strmo rastejo tudi stroški surovin, predvsem niklja, energije in dela. Samo zadnji so v prvi polovici lanskega leta zrasli za desetino.

Skupina SIJ je v prvih devetih mesecih leta 2017 ustvarila dobrih 763 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je skoraj petino več kot v enakem obdobju lani, in skoraj 14 milijonov evrov čistega dobička. Denarni tok (EBITDA) je znašal skoraj 79 milijonov evrov, kar je primerljivo z enakim obdobjem lani.

V metalurški dejavnosti so prihodki od prodaje v prvih devetih mesecih leta 2017 presegali 571 milijona evrov, v SIJ pa so z njo ustvarili 61 milijonov evrov denarnega toka (EBITDA). Za naložbe so namenili skoraj 44 milijonov evrov.