Kaj so na Bledu kupili Kitajci

Nadaljuje se serija prodaj turističnih zmogljivosti na Gorenjskem. Po tem, ko je mladi slovenski kriptomilijonar Damian Merlak kupil in obnovil štiri propadajoče hotele v Bohinju, sta bila zdaj prodana še dva večja hotela na Bledu.

Po naših informacijah sta novega lastnika dobila:

- hotel Kompas, ki ima štiri zvezdice in stoji v središču Bleda, streljaj od jezera. V njem je 95 sob s 158 posteljami, ima pa tudi pet kongresnih dvoran. Največja sprejme 150 ljudi;

- hotel Lovec, ki ima prav tako štiri zvezdice in stoji čez cesto, nasproti Kompasa. Gostom ponuja 52 sob in osem apartmajev. V njem je tudi kongresna dvorana, ki sprejme 140 ljudi.

Hotel Kompas Bled Foto: Kompas Hoteli Bled

Kdo se skriva za podjetjem iz Hongkonga?

Po za zdaj še neznani ceni ju je kupilo podjetje Golden Forest s sedežem v Ljubljani, ki naj bi bilo v lasti vlagateljev iz Kitajske.

Kdo je v ozadju tamkajšnje družbe Hongkong Gold Elephant International, ustanovljene pred štirimi leti, iz uradnih registrov ni mogoče ugotoviti. Dosedanje izkušnje s kitajskimi naložbami pri nas pa so pokazale, da se za njimi nemalokrat skrivajo posamezniki iz Slovenije.

Uradna zastopnika podjetja Golden Forest sta Xiaolei Xu in Guo Jinlin iz kitajske province Nandžing. Vodenje poslov v Sloveniji pa je pred mesecem dni prevzel Vladan Mitrović, ki že ima izkušnje v hotelirstvu. Po dostopnih podatkih je nazadnje vodil Best Western Hotel v Kranjski Gori, ki ima 72 sob.

Kot kaže, se bodo vlagatelji iz Kitajske na Gorenjskem ukvarjali tudi s kmetijstvom. Pred kratkim so kupili podjetje Mortista, ki je med drugim registrirano za rejo živali ter gojenje in pridelavo kmetijskih pridelkov in živil.

Hotel Lovec Bled Foto: Kompas Hoteli Bled

Hotel Lovec Bled Foto: Kompas Hoteli Bled

Do zdaj sta bila hotela v lasti družbe Kompas Hoteli Bled, ki jo obvladujeta hotelirja Ivan Tatić in Milorad Sikima. Že dalj časa je v njunih rokah ljubljanski Best Western Premier Hotel Slon, od lani pa tudi City Hotel, ki prav tako stoji v središču prestolnice.

Da bi lahko financirala nakup novega hotela, znanega tudi pod starim imenom Turist, sta Tatić in Sikima konec leta 2017 začela postopek prodaje hotelov na Bledu in zanju pred kratkim našla kupca.

Za nakup najeli sedemmilijonsko posojilo

Koliko je moral Golden Forest plačati za blejska hotela, kot rečeno, še ni znano. Po dostopnih podatkih pa bi se cena lahko gibala okrog desetih milijonov evrov.

Iz pogodbe o prodaji, ki smo jo pridobili v uredništvu Siol.net, je razvidno, da so kitajski vlagatelji le manjši del kupnine plačali z lastnimi sredstvi. Večino so financirali s sedemmilijonskim posojilom, ki so ga najeli pri banki Sberbank.

Foto: Kompas Hoteli Bled Družba Kompas Hoteli Bled, ki je upravljala oba hotela, je v letu 2017 ustvarila 5,4 milijona evrov prihodkov od prodaje in okoli 200 tisoč evrov čistega dobička. Zaposlenih je imela 57 ljudi. Podatki o poslovanju v lanskem letu še niso na voljo.

Še pred letom dni je tedanji direktor Kompas Hotelov Bled Tine Brodnjak ugotavljal, da se bodo širili predvsem na kongresno dejavnost. "V segmentu poslovnega turizma družba vidi možnosti za bodoči razvoj in povečanje prihodkov, zlasti v zimskih mesecih, ker Bled ni več prepoznavna smučarska destinacija," je poudaril.

Opozoril je tudi, da bo velik izziv v prihodnjih letih doseči večje povprečne cene v obdobju visoke sezone ter zagotoviti širitev sezone v zgodnje pomladanske, poznojesenske ter zimske mesece.

Okostnjaki v omarah

Poslovanje skupine, katere del sta bila do nedavnega hotela na Bledu, sicer še vedno bremenijo nerazčiščene zgodbe iz preteklosti.

Kot je znano, je kazenske ovadbe proti vodstvu in lastnikom Hotela Slon vlagal poslovnež Franc Gajšek, bolj znan kot nekdanji lastnik Laboda in Metalke. Kot manjšinski lastnik je opozarjal na domnevne nepravilnosti pri poslovanju oziroma na izčrpavanje družb v skupini.

Franc Gajšek Foto: STA Največ očitkov leti na domnevno fiktivne posle z lastniki, s katerimi naj bi poplačevali prevzem. Tako Hotel Slon kot Kompas hoteli Bled so namreč z lastnikom sodelovali na področju svetovalnih storitev, nakupu materiala in iskanja najboljših ponudnikov za vzdrževanje, investicijska vlaganja in pranje hotelskega in gostinskega perila.

Posle so preiskovali tudi kriminalisti in potrdili sume nepravilnosti. Leta 2015 je namreč policija na tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper pet fizičnih in eno pravno osebo zaradi suma 3,5-milijonskega oškodovanja družbe Hotel Slon.