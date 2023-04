Kaj se dogaja v Nemčiji? Zaprli bodo na tisoče trgovin.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi naraščajočih stroškov poslovanja in padajoče kupne moči potrošnikov bodo v Nemčiji za vedno zaprli vrata maloprodajnih trgovin, od tega samo letos devet tisoč. "Zvoniti bi morali vsi alarmi," je opozoril predsednik nemškega trgovskega združenja (HDE) Alexander von Preen.

Brez uspešnih trgovin imajo tudi mestna središča malo perspektive, so opozorili pri nemškem trgovskem združenju HDE ob napovedih, da se bo letos v Nemčiji zaprlo še okoli devet tisoč trgovin.

Število maloprodajnih trgovin v največjem evropskem gospodarstvu sicer že leta upada, a v času pandemije covid-19 se je ta trend le še pospešil, saj so potrošniki množično nakupovali prek spleta.

Številne trgovine so svoja vrata zaprle že v začetku leta − Galerie Karstadt Kaufhof, Primark, Görtz, H&M, Orsay, Conrad in Media Markt. Zapirajo se tudi poslovalnice verige podjetja C&A, ki je v Nemčiji že lani ostal brez 13 podružnic, in tudi nekatere poslovalnice Primarka.

Alexander von Preen: "Glede na številke v zadnjih nekaj letih bi morali v vseh mestnih središčih in med politiki zvoniti vsi alarmi. Brez uspešnih maloprodajnih mest mestna središča nimajo velike perspektive v prihodnosti."

Med letoma 2020 in 2022 je svoja vrata dokončno zaprlo 11 tisoč fizičnih trgovin. Med letoma 2015 in 2019 se je letno zaprlo povprečno približno pet tisoč trgovin, so še po poročanju Fenix magazina sporočili iz HDE. Če odštejemo mikrotrgovine, po vsej Nemčiji deluje 311 tisoč trgovin − leta 2015 jih je bilo za primerjavo po podatkih združenja 373 tisoč.