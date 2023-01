Hrvaški kupci množično po nakupih v brežiške trgovine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od uvedbe evra na Hrvaškem kupci opažajo, da so v Sloveniji številni izdelki cenejši kot na domačih trgovskih policah.

Hrvaški kupci so po vstopu svoje države v schengensko in evrsko območje v iskanju cenejših nakupov tudi pretekli konec tedna napolnili brežiške trgovine. Trgovci so jih veseli, na brežiški občini pa pričakujejo tudi večji turistični obisk.