Jure Leskovec: mladi profesor, ki je podjetje prodal Pinterestu #podcast

V sodelovanju s podjetniškim podcastom Zakulisje objavljamo pogovor z Juretom Leskovcem, ki je tudi velik strokovnjak na področju umetne inteligence.

Foto: Matej Leskovšek

Nekatere teme, o katerih govorijo v podcastu:

- kako in zakaj Jure daje prednost znanju pred zaslužkom (in kako to vodi do še večjega zaslužka),

- kako je bil videti proces prodaje njegovega podjetja Pinterestu in

- katere službe bodo obstale v prihodnosti z umetno inteligenco.

Časovnica pogovora:

2:00 Od kod Juretova ljubezen do tehnologije?

5:35 Primer raziskovalne naloge, ki jo je Jure izvedel kot srednješolec

9:20 Kdaj se je Jure prvič srečal s tujino?

12:00 Jure je eden najmlajših profesorjev na Stanfordu. Kako mu je uspelo?

21:25 Zakaj Jure daje prednost znanju pred zaslužkom?

23:50 Kako se Jure odloča, čemu posvetiti čas in energijo?

27:00 Kako je videti Juretov delovnik?

30:45 Kako Jure uravnoteži sestanke z globokim delom?

32:30 Kako Jure dela zapiske?

33:30 Zgodba Juretovega startupa Kosei

42:35 Kako ameriške univerze gledajo na profesorje, ki so obenem tudi podjetniki?

45:50 Študijski sistem na Stanfordu

48:25 Kako se je zgodil Pinterestov prevzem Koseia?

53:20 Kakšna je Juretova vloga v Pinterestu (Chief Scientist)?

58:20 Primer Juretovega dela v Pinterestu

1:03:45 Kakšen je potencial umetne inteligence v podjetništvu?

1:10:05 Na kateri točki evolucije umetne inteligence smo?

1:11:30 Kdaj bo umetna inteligenca prehitela človeško?

1:16:00 Katere službe bodo obstale v prihodnosti z umetno inteligenco?

1:18:40 Se Jure namerava vrniti v Slovenijo?

1:28:10 Kakšen nasvet bi Jure dal sam sebi pri 20 letih?