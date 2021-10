Johnson zavrača možnost, da bi se vrnili k "pokvarjeni" različici gospodarstva

Boris Johnson je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa priznal, da je že več mesecev vedel, da je britanska transportna industrija v težavah. Po njegovih besedah kriza zaradi pomanjkanja goriva "pojenja", čeprav mediji še vedno poročajo o dolgih vrstah za gorivo v nekaterih delih države.

Strinjal se je, da se britansko gospodarstvo sooča z "napetostmi", medtem ko se oddaljuje od "pokvarjenega modela", ki so ga britanski volivci po njegovih besedah zavrnili na referendumu za odhod iz Evropske unije leta 2016. A je poudaril, da teh težav ne bodo rešili s sprostitvijo "nenadzorovanega priseljevanja".

"Rishi ima vedno prav"

Na vprašanje v oddaji BBC glede opozorila finančnega ministra Rishija Sunaka, da bi se pomanjkanje zalog lahko nadaljevalo do božiča, je odgovoril: "Rishi ima vedno prav." Nato pa je hitro dodal: "Odvisno, kako si razlagate njegove besede."

Glede opozorila avtoprevozniškega združenja, ki mu je pisalo junija zaradi pomanjkanja voznikov, pa je povedal: "Za pomanjkanje v transportnem sektorju smo vedeli že mnogo pred tem. To je kronična težava sistema, po kakršnem je delovala transportna industrija."

Več voznikov bodo dobili s tem, da jim bodo zagotovili dostojno plačilo

Kot je dejal, je gospodarstvo trenutno v "obdobju prilagajanja", več voznikov pa bodo po njegovih ocenah dobili s tem, da jim bodo podjetja zagotovila "dostojno plačilo". "Ko so ljudje leta 2016 glasovali za spremembo, ko so leta 2019 to še enkrat potrdili, so glasovali za konec pokvarjenega modela britanskega gospodarstva, ki je temeljil na nizkih plačah, nizkih sposobnostih in kronično nizki produktivnosti. Zdaj se premikamo stran od tega," je povedal.

Pomanjkanje goriva je v državi v zadnjih dneh povzročilo paniko in britansko vlado prisililo, da tujim tovornjakarjem izda dodatne vizume, da bodo lahko ti še naprej delali na Otoku. Začasno bo na pomoč vskočila vojska, ki bo v ponedeljek začela dostavljati gorivo na bencinske črpalke.

Zaradi brexita so mnogi tuji vozniki zapustili Veliko Britanijo, kar je prizadelo različne sektorje, od prehranskega do gradbenega. Številni vozniki v državi so namreč prihajali iz vzhodne Evrope in jim nova migrantska politika ni šla na roko. Številni pa so se v domače države vrnili tudi zaradi zdravstvene krize, ki jo je povzročil covid-19.