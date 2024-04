Hujši kršitelji: z BMW skoraj 200 kilometrov na uro

Znani so tudi rezultati maratona nadzora hitrosti na območju Policijske uprave Maribor, kjer so poseben poudarek namenili ugotavljanju prekoračitev hitrosti, poostreno pa so policisti nadzirali tudi kršitve ravnanj voznikov, ki ovirajo vidno ali slušno zaznavanje med vožnjo ali zmožnost obvladovanja vozila. Skupno so sicer v okviru evropsko usklajenega nadzora hitrosti policisti ugotovili 647 prekoračitev hitrosti, od tega največ (433 kršitev) na cestah v naseljih, kjer je problematika hitrosti največja.

Na območju Policijske uprave Maribor je bilo 263 prekoračitev hitrosti, zaradi katerih so kršiteljem izrekli 258 glob s predpisanim številom kazenskih točk, enega kršitelja so opozorili, za štiri pa bodo podali obdolžilne predloge na pristojno sodišče.

Poleg tega so ugotovili tudi 22 kršitev ravnanj voznikov, ki ovirajo vidno ali slušno zaznavanje med vožnjo ali zmožnost obvladovanja vozila, in vsem izrekli globo s predpisanim številom kazenskih točk.

Pri policiji so ob tem navedli več izstopajočih primerov:

Vozniku osebnega avtomobila znamke BMW so policisti Postaje prometne policije Maribor na regionalni cesti zunaj naselja, kjer je hitrost s prometnim znakom omejena na 80 kilometrov na uro, izmerili hitrost 192 kilometrov na uro.

Drugemu vozniku, ki je vozil osebni avtomobil znamke Porsche, so na avtocesti, na delu, kjer je hitrost s prometnim znakom omejena na sto kilometrov na uro, izmerili hitrost 189 kilometrov na uro.

Že v ponedeljek pa so poročali o primeru voznice osebnega avtomobila, ki se je v maraton nadzora hitrosti kljub temu, da je bil nadzor napovedan in da so bile vse lokacije meritev javno objavljene, pripeljala brez vozniškega dovoljenja, z neregistriranim osebnim avtomobilom z nameščenimi ukradenimi registrskimi tablicami in za nameček še pod vplivom alkohola – kar 0,77 miligramov alkohola na liter v izdihanem zraku –, bila pa je tudi pod vplivom prepovedanih drog. Voznici so vozilo zasegli in zoper njo za vse storjene prekrške podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Za storjeno kaznivo dejanje, povezano z uporabo odtujenih registrskih tablic na vozilu, so podali še kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo.