Joc Pečečnik prevzel Primorske sklade

Skupina Elektronček, ki je v lasti Joca Pečečnika, je danes uspešno zaključila prevzem družbe Primorski skladi. Novi lastnik želi, da družba postane ena od vodilnih družb za upravljanje investicijskih skladov v regiji in širše v srednji in vzhodni Evropi, so sporočili iz družbe Elektroncek Group.

Cilj je, da bo družba, ki kot ena prvih družb za upravljanje v Sloveniji deluje skoraj 30 let, vlagateljem ponudila nove, sodobne produkte.

"V času hitrih sprememb na finančnih trgih želimo vsakemu podjetniku in drugim privatnim vlagateljem iz Slovenije in širše regije omogočiti, da se na spremembe lahko odzovejo s pametnim vlaganjem v raznovrstne finančne naložbe, ki bodo predstavljale ne le donosno alternativo bančnim depozitom, temveč tudi varnost, usklajeno z njihovimi individualnimi dolgoročnimi željami in potrebami," so zapisali v sporočili.

Nove možnosti vlagateljem na voljo še letos

Napovedali so, da bodo družbo povezali s kredibilnimi mednarodnimi finančnimi institucijami in podjetji, in izrazili željo, da bodo nove možnosti vlagateljem na voljo še letos.

V vodstvu Primorskih skladov so po navedbah Elektrončka izrazili zadovoljstvo, da novi lastnik podpira dejavnost upravljanja investicijskih skladov ter da si želi nadgraditi obstoječo ponudbo in posodobiti poslovanje. Verjamejo, da bodo z novim lastnikom poslovno pot uspešno nadaljevali.

Družba Elektroncek Group je prevzem Primorskih skladov Agenciji za varstvo konkurence prijavila septembra lani, ta je nato oktobra izdala odločbo, da transakcija ni podrejena določbam zakona o preprečevanju omejevanja konkurence.

Družbo Primorski skladi vodita predsednik uprave Lučo Benčić in član uprave Mitja Madon. Je ena prvih družb za upravljanje v Sloveniji, njen prvi sklad je bil ustanovljen leta 1994, navajajo na svoji spletni strani. Pred prevzemom so bili lastniki družbe prek družb FP in Modra Linija Holding zaposleni.