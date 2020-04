Je prišel čas za digitalno delovno okolje?

Oglasno sporočilo

Vprašanje, ki se ob tem pojavlja, je: Ali je delo na domu začasno stanje ali se je začel proces vzpostavljanja trajnih digitalnih delovnih okolij.

Digitalna delovna okolja prinašajo številne prednosti podjetjem in zaposlenim, a tudi družbi kot celoti. Seveda se bodo vedno pojavljali upravičeni pomisleki o odtujevanju posameznikov in produktivnosti, a tudi čakanje v prometnih zastojih ni ravno družabno in produktivno početje.

Razvoj digitalnih delovnih okolij zagotovo ne bo odvisen od ocene produktivnosti takšnih okolij.

Vplivi se bodo odražali tudi na demografiji, stroških dela in ne nazadnje ekološkem vplivu posameznega podjetja in zaposlenih na okolje. Možnosti zaposlovanja invalidnih oseb in delovno okolje za vključitev posameznikov s posebnimi znanji so le še dodatni razlogi.

V podjetju Soluma d.o.o. smo strategijo digitalnega delovnega okolja uvedli ob sami ustanovitvi podjetja. Verjeli smo, da si lahko na ta način zagotovimo dobre kadre na zelo konkurenčnem trgu delovne sile. Podjetje je v šestih letih poslovanja dejavnost razširilo na tuje trge in velike korporacije.

Danes bi težko našteli negativne izkušnje takšnega procesa. Izjemna lojalnost sodelavcev in seveda robustnost podjetja sta ključni prednosti. Tudi v teh dneh se vsi projekti izvajajo nemoteno. Ključni očitek dela od doma, socialna distanca je poleg slabosti pokazala tudi prednosti. Mnogo več informacij je zapisanih. Zapisane informacije omogočajo sledljivost in možnosti avtomatizacije.

Work OS - Monday.Com predstavlja ključno komponento za vzpostavitev takšnega okolja. Omogoča integracijo različnih komunikacijskih orodij, kot na primer Zoom in podpornih aplikacij, in omogoča dostop do informacij in sledljivost na enem mestu.

Digitalna transformacija podjetij je proces, ki so ga moderna podjetja začela že pred časom. Čas je za vzpostavitev digitalnih delovnih okolij. Seveda bo proces postopen in zagotovo ne bo le izrinil sedanjih delovnih procesov.

Priznano mednarodno podjetje Monday.Com je več let spremljalo potrebe svojih uporabnikov in zasnovalo digitalno okolje oz. Work OS za podporo digitalnim delovnim okoljem.

Monday.Com - Work OS je zasnovan za učinkovito soočanje z izzivi uvedbe digitalnih delovnih okolij. Tu ekipe načrtujejo in na enem mestu izvajajo vsa dela - kot so zamisli, procesi, projekti in pobude. Idealen je za dinamična, hitra in oddaljena timska okolja, ki zahtevajo sodelovanje. Ključni prednosti sta enostavnost rešitve in možnost postopnega uvajanja.

Ključne prednosti rešitve so enostavnost uporabe in možnost prilagoditve različnim procesom v podjetju. Velika izbira možnosti in aplikacij omogoča enostaven in hiter vpogled v naloge in obremenitve zaposlenih. Monday.com se je pokazal kot izvrstna rešitev za organizacijo in vodenje projektov. Mobilna aplikacija omogoča enostavno spremljanje in upravljanje nalog tudi izven pisarne. Darko Luković, Product Manager, Smallpdf

Digitalna delovna okolja rešujejo izzive mladim družinam, saj se lahko preselijo v večja stanovanja v okolici mestnih središč ali v bližino staršev, ki lahko nudijo dragoceno podporo pri njihovem profesionalnem razvoju.

Digitalna delovna okolja rešujejo izzive podjetjem pri zaposlovanju ključnih kadrov, čeprav stanujejo na geografsko oddaljeni lokaciji. Podjetja lahko zadržijo ključne zaposlene, kljub selitvi.

Uredite si brezplačen dostop do Monday.Com in vzpostavite digitalno delovno okolje za posameznike, time ali celotno podjetje. Pridružite se več kot 10.000 zadovoljnim uporabnikom. Soluma d.o.o. bo 3 najbolj aktivnim uporabnikom omogočila brezplačno podporo v obdobju 3 mesecev.

Podjetje Soluma d.o.o. se od leta 2008 ukvarja s ponujanjem rešitev za optimizacijo in avtomatizacijo poslovnih procesov. Rešitve vključujejo naslednje produkte: ABBYY – zajem podatkov in avtomatizacija procesov zajema UiPATH – orodja za analizo in avtomatizacijo poslovnih procesov Monday.Com – rešitve za podporo digitalnim delovnim okoljem

Naročnik oglasne vsebine je Soluma d.o.o.

