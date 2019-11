Je Bojan Petan zavajal svoje novinarje?

"Družba Dnevnik, d.d., ne načrtuje nikakršnih odpuščanj oz. znižanj plač in honorarjev, zato vam na postavljena vprašanja, ki so posledica popolne dezinformacije, ki je nastala znotraj družbe Dnevnik, d.d, in se širi v slovenskem medijskem prostoru, ne moremo odgovoriti," nam je zatrdil Bojan Petan.

Sindikat Dnevnik, Sindikat novinarjev Slovenije in Društvo novinarjev (DNS) so se danes odzvali na informacije, da bo v časopisni hiši Dnevnik prišlo do racionalizacije poslovanja. Lastnik in predsednik uprave Dnevnika Bojan Petan je po njihovih besedah dejal, da je podaljšanje novinarske kolektivne pogodbe na Dnevniku zaradi slabih poslovnih rezultatov družbe pod vprašajem.

Petana pozivajo, naj izpolni svoja zagotovila

"Še več, namesto podaljšanja kolektivne pogodbe je napovedal znižanje plač oziroma odpuščanja. Bojan Petan je sicer še konec julija na Radiu Slovenija tako javnosti kot zaposlenim na Dnevniku zatrjeval, da bodo kolektivno pogodbo, katere normativni del poteče novembra, najkasneje novembra podaljšali 'brez velikih pogajanj', kot so to storili že zadnjih deset let," so zapisali in dodali:

"Zato predsednika uprave časopisa Dnevnik pozivamo, naj izpolni zagotovila, ki jih je sam dal. Če tega ne bo storil in je na javnem mediju zavajal tako javnost kot zaposlene, to ne bo vplivalo le na socialni status zaposlenih, pač pa tudi na ugled in kredibilnost časopisa, ki ga sam kot predsednik uprave zastopa in predstavlja."

Obsojajo ultimat v slogu "nižje plače ali odpuščanja"

Hkrati obsojajo postavljanje ultimatov v slogu "nižje plače ali odpuščanja" in nasprotujejo kakršnemukoli odpuščanju, zlasti brez dogovora s socialnimi partnerji.

"Nižanje materialnih in socialnih standardov novinarjev ter odpuščanja se bodo nedvomno odrazila v znižanju kakovosti časopisa, to pa nepovratno vodi v nižanje novinarskih standardov v državi ter dolgoročno v le še večje padanje naklad in še slabši poslovni položaj medijskih družb. Obvladovanje stroškov z odpuščanjem novinarjev zato ne sme biti dolgoročen način reševanja morebitnih poslovnih težav medija in novinarji ne smejo biti tisti, ki vsakič znova na svojih plečih nosijo posledice padanja naklad časopisov," so poudarili.

Petan: Gre za dezinformacije

Dnevnik in Večer skupaj pod okriljem novega podjetja

Časopisni hiši Dnevnik in Časnik Večer sta sicer v postopku združevanja, ki naj bi bil zaključen v prvi polovici naslednjega leta. Največja lastnika družbe Dnevnika sta DZS (35,11 odstotka) in avstrijska Styria Media International (AG 25,74 odstotka), družba Časnik Večer pa je v lasti 2HT Invest, katerega solastnika sta Uroš Hakl in Sašo Todorovič.

V novoustanovljenem podjetju DV mediji, ki bo izdajalo časopisa Dnevnik in Večer, bosta imeli družbi Dnevnik in Časnik Večer vsaka po 50-odstotni delež.

"Združitev Dnevnika in Večera naj bi se, tako so zagotavljali v upravah obeh družb, odrazila v višji kakovosti obeh medijev. A signali kažejo, da se dogaja nasprotno. Novinarji se zavedamo težkega položaja medijev, vpliva padanja naklad na poslovne rezultate in interese lastnika. Ne glede na to, da poslovodstvo najučinkoviteje niža stroške poslovanja prav z zmanjšanjem števila zaposlenih, pa je takšna poslovna politika, še zlasti v primeru medija, izjemno kratkovidna in škodljiva," so danes še opozorili novinarski sindikalisti in DNS.

Časnik Dnevnik naj bi imel trenutno okoli 21 tisoč izvodov tiskane naklade, Večer pa 19 tisoč.

Družba Dnevnik je lani po podatkih poslovnega imenika bizi.si imela:

– 16,4 milijona evrov prihodkov,

– 677 tisoč evrov dobička,

– 137 zaposlenih.

Povprečno število prodanih dnevnih izvodov časnika Dnevnik naj bi medtem že padlo pod 17 tisoč.

Gibanje čistih prihodkov od prodaje družbe Dnevnik. Foto: bizi.si

Družba Časnik Večer s 112 zaposlenimi pa je lani zabeležila:

– 10,2 milijona evrov prihodkov,

– 5.300 evrov dobička.

Čisti prihodki od prodaje družbe Časnik Večer. Foto: bizi.si