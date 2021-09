Janša položil temeljni kamen za gradnjo 40-milijonske naložbe #foto #video

Slovenska globalna korporacija Hidria, ki prav letos praznuje 50 let delovanja, se razvija v vse bolj dinamičnem globalnem gospodarskem okolju. Več kot dva tisoč zaposlenih na osmih proizvodnih lokacijah po svetu s svojimi prebojnimi inovacijami pomembno soustvarja zeleno mobilnost prihodnosti. Je namreč ena ključnih globalnih razvojnih dobaviteljic statorskih in rotorskih paketov za pogonske elektromotorje hibridnih in električnih vozil, katerih prodaja vztrajno raste. Več kot 90 odstotkov svojih izdelkov izvozi v 60 držav.

Tehnologija po načelu industrije 4.0

Ker je Hidria že sklenila številne dolgoročne pogodbe z največjimi proizvajalci vozil, obstoječe proizvodne zmogljivosti pa ne zadostujejo naročilom, bodo prihodnje leto v Spodnji Idriji začeli gradnjo novih zmogljivosti.

Na površini skoraj dveh nogometnih igrišč bo visokotehnološki center zajemal najsodobnejše prostore za razvoj in izdelavo ključnih delov elektromotorjev za hibridna in električna vozila. Avtomatizirana in robotizirana proizvodnja statorskih in rotorskih paketov za električna vozila bo digitalno podprta s tehnologijo 4.0. V drugi fazi projekta bo v njem svoje mesto našel tudi center za konstruiranje in izdelavo orodij.

Predsednik vlade Janez Janša in Iztok Seljak, glavni direktor Hidria Holdinga, sta v Spodnji Idriji položila temeljni kamen nove visokotehnološke digitalizirane proizvodnje statorjev in rotorjev za pogonske elektromotorje vozil prihodnosti. Foto: Bojan Puhek Hidria bo v E-mobility centru v prihodnjih petih letih zaposlila sto visokousposobljenih sodelavcev. Ti bodo ustvarjali proizvode, ki bodo ob ciljni prodaji 100 milijonov evrov letno, na zdajšnjih 300 milijonov evrov prihodkov, presegali 100 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega. Že zdaj njihovi zaposleni ustvarijo 56 tisoč evrov na zaposlenega, kar je precej nad slovenskim povprečjem.

Janša: Tukaj se ustvarja prihodnost

"V naslednjih letih in desetletjih se bo v Spodnji Idriji ustvarjal velik del slovenske in evropske moderne prihodnosti. Tukaj se ustvarja prihodnost," je poudaril premier Janez Janša in izpostavil, iz nacionalnega vidika, pomembnost slovenskega avtomobilskega grozda. Pohvalil je tudi občino Idrija, ki je med desetimi slovenskimi občinami z najvišjo precepljenostjo v državi.

Slavnostni govorec Janez Janša se je zahvalil vsem sodelavcem, ki so v zadnjih 50 letih ustvarjali Hidrio. "Razlika med začetki podjetja in zdajšnjim stanjem je velika. Ob vsakokratnem vladnem obisku Hidrie smo vedno videli napredek in ambiciozne načrte. Ne samo, da so se vsi načrti uresničili, temveč so bili vedno še bolj ambiciozni," je poudaril. Foto: Bojan Puhek Iztok Seljak je z zanosom poudaril, da je danes izjemen in tudi velik dan za evropsko mobilnost. "Privilegij je, da lahko ob 50. obletnici podjetja, predstavimo največjo in najbolj pomembno razvojno investicijo v zgodovini podjetja. Imamo vizijo in poznamo pot," je dejal Seljak.

Slovenska avtomobilska industrija predstavlja deset odstotkov BDP

Investicija je prvi od projektov vzpostavljanja inovacijske platforme za zeleno mobilnost Gremo (Green Mobility) slovenske avtomobilske dobaviteljske industrije v okviru Slovenskega avtomobilskega grozda.

Z njim in v partnerstvu z vlado v okviru načrta za okrevanje in odpornost najpomembnejša avtomobilska podjetja v Sloveniji z več kot tremi milijardami evrov investicij v prihodnjih petih letih zagotavljajo transformacijo in nadaljnjo rast avtomobilske dobaviteljske industrije, ki že danes pomeni več kot deset odstotkov bruto domačega proizvoda in več kot 20 odstotkov slovenskega izvoza.