Jankovićev slamnati mož za več milijonov evrov kupil nekdanjo tovarno pri Mercatorju

Razkrivamo: novi lastnik območja propadle tovarne MKT Print za Bežigradom v Ljubljani je oseba, ki je poslovno tesno povezana z družino Janković. Koliko je plačala za nakup in od kod ji denar?

Dobrih 24 tisoč kvadratnih metrov velik tovarniški kompleks propadle družbe MKT Print, ki stoji tik ob Mercatorjevi poslovni zgradbi za Bežigradom v Ljubljani, dobiva novega lastnika.

To bo postal poslovnež Jan Bec, oseba iz najožjega poslovnega kroga Damijana Jankovića, sina ljubljanskega župana Zorana Jankovića, in njegov dober prijatelj. Dokumenti, ki smo jih pridobili v uredništvu Siol.net, razkrivajo, da je Bec pogodbo o nakupu zemljišča podpisal na zadnji dan aprila.

Kompleks ima slabih 19 tisoč kvadratnih metrov poslovnih in dobrih štiri tisoč kvadratnih metrov proizvodnih površin. Objektu pripada tudi slabih 17 tisoč kvadratnih metrov zemljišča. Gre za nepremičnino, ki ima osrednjo vlogo v odmevni preiskavi sumov prejemanja podkupnine proti stečajnemu upravitelju MKT Printa Tomažu Kosu.

Posel, zaradi katerega je tožilstvo vložilo obtožnico zoper Tomaža Kosa in še pet drugih osumljencev, je preprodaja tovarniškega kompleksa družbe MKT Print v Ljubljani.

Nepremičnina "prijateljev v stečaju"

Še leta 2009 je izvedenec v stečaju vrednost tovarniškega kompleksa ocenil na 22 milijonov evrov. V poznejših letih je njegova vrednost upadala, pri čemer želijo tožilstvo in policija dokazati, da se je to zgodilo, ker jo je upravitelj rezerviral za "svojega" kupca.

Tomaž Kos, priprti stečajni upravitelj Foto: STA Kot smo poročali, so se osumljenci po ugotovitvah kriminalistov dogovorili, da bodo kompleks poceni kupili in ga nato prodali naprej končnemu kupcu. Sami pa naj bi si razdelili okoli milijon evrov razlike in pri tem bogato nagradili tudi stečajnega upravitelja Kosa.

Lani, osem let po stečaju MKT Print, je Kos nepremičnino za 2,44 milijona evrov prodal podjetju MKA, nato pa je pristala v rokah podjetja Elsner. Zastopniki obeh so danes osumljeni v preiskavi. Kos je od marca letos v priporu. Včeraj smo na Siol.net razkrili, da je tožilstvo proti njemu že vložilo obtožnico.

Od kod mu denar za nakup?

A policijsko-tožilsko akcijo proti mreži ljudi, ki so želeli kupiti nepremičnino, je zdaj očitno izkoristil Bec.

Na zadnji dan aprila, dober mesec dni po Kosovem priprtju, je namreč podjetje Elsner nepremičnino za 4,45 milijona evrov (z vključenim DDV) prodalo družbi Glen, ki je v lasti menedžerjev Lesnine. Še isti dan jo je očitno prodala Becu, ki je že začel postopek vpisa odkupne pravice na zgradbi. Prvi mož Glena Bojan Papič posla ne komentira.

Posel je Bec izpeljal prek svojega podjetja Paladin, ki je imelo konec lanskega leta na računu dobrih 300.000 evrov sredstev, v lasti pa ima še za približno toliko drugih nepremičnin. Kje je Bec našel denar za posel, ni znano.

Je Jan Bec le "ime" za Damijana Jankovića?

Jan Bec sicer spada v najožji krog Damijana Jankovića. Po naših informacijah je njegov dober prijatelj. V njegovem poslovnem omrežju se je uradno pojavil oktobra 2012.

Jan Bec je bil eden od donatorjev za župansko kampanjo Zorana Jankovića. Foto: STA To je bilo v obdobju, ko je več državnih institucij že preiskovalo finančno poslovanje članov družine Janković. Poleg finančne uprave tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), ki je v začetku leta 2013 pri pregledu premoženja in prihodkov prvakov parlamentarnih strank pri Zoranu Jankoviću zaznala korupcijska tveganja.

Konec leta 2013 je Bec postal direktor hotela Jelovica na Bledu, ki je bil nekdaj v lasti Electe. Že pred tem pa je očitno posojal ime v različnih poslih, povezanih z družino Janković.

Njegova podjetja so odkupovala milijonske terjatve do podjetij iz skupine Electa, s čimer so prevzemala nadzor v insolvenčnih postopkih. Prav od podjetij, ki so uradno v lasti Beca, je odvisno, ali se bo družini Janković z izigravanjem zakonodaje uspelo znebiti več kot 20 milijonov evrov dolgov. Ključno terjatev v vrednosti pet milijonov evrov, s katero poskuša preprečiti stečaj podjetij iz skupine Electa in potrditi odpis dolgov, je Bec odkupil od Zorana Jankovića. Odkupoval je tudi podjetja, ki so bila prej v lasti družine Janković, na primer od Mete Logar, nekdanje partnerice Damijana Jankovića.

Upnik Electe in županov donator, ki živi v občinskem stanovanju

Bec že več kot desetletje živi v središču Ljubljane, in sicer v stanovanju na Štihovi ulici 4. Na tem naslovu so skoraj vsa stanovanja v lasti občinskega stanovanjskega sklada.

Ta med pogoji za pridobitev stanovanja v njegovi lasti določa, da prosilec ali kdo drug od članov gospodinjstva ne sme biti lastnik drugega premoženja, ki presega 40 odstotkov vrednosti primernega stanovanja. Na pojasnila občinskega stanovanjskega sklada še čakamo.

Leta 2010 je Bec daroval denarna sredstva za župansko kampanjo Zorana Jankovića.

Ali tudi v poslu s tovarniškim kompleksom MKT Printa sodeluje z Damijanom Jankovićem, ki je v osebnem stečaju, pri Becu ni mogoče preveriti.

Na pogorišču MKT Printa veliko dela za policijo in tožilstvo

Družba MKT Print, nekoč znana kot Mladinska knjiga tiskarna, je ena od žrtev slovenske tranzicije, ki jo je ta pokopala po 90 letih delovanja.

Po tem, ko jo je njen zadnji lastnik in direktor Boštjan Nagode finančno izčrpal, je leta 2009 končala v stečaju, 300 njenih zaposlenih pa je pristalo na cesti. Sledila je kriminalistična preiskava, stečajni upravitelj Kos pa je proti Nagodetu vložil skoraj deset milijonov evrov vredno odškodninsko tožbo.

MKT Print je v obdobju, ko je bil njegov lastnik Boštjan Nagode, končal v stečaju. Foto: Mediaspeed Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je leta 2012 proti Nagodetu, ki je imel v lasti še Tosamo in tiskarno Schwarz, in nekdanjemu direktorju Hypo Leasinga Andreju Potočniku vložil ovadbo zaradi oškodovanja pri financiranju MKT Printa. V tem obdobju je s številnimi manevri umikal premoženje pred upniki svojih družb.

Od letos se Nagode, ki je že več let v osebnem stečaju, na sodišču zagovarja zaradi oškodovanja propadle tiskarne Schwarz.