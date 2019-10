Janković s pritožbo na novi obtožnici specializiranega tožilstva

V zadevi Gramozna jama tožilstvo županu očita, da je izrabil svoj uradni položaj, da bi družbi Grep pridobil veliko premoženjsko korist, ko je potrdil obračun del, ki jih je ta izvedla v okviru sanacije gramozne jame po sistemu "na ključ", na svoji spletni strani pojasnjuje ljubljanski župan Zoran Janković.

Janković: Tožilka me že sedem let maltretira in šikanira

Zadeva Gramozna jama sega v leto 2009. Janković naj bi v tem primeru zlorabil svoj položaj in družbi Grep, ki je gradila Stožice, pridobil za 1,4 milijona evrov premoženjske koristi, obenem pa naj bi ji z lažnimi dokumenti omogočili pridobitev 5,5 milijona evrov posojila v Banki Koper. Obtožnica je bila vložena zoper pet fizičnih in eno pravno osebo, med soobtoženimi pa naj bi bili podžupanja Jadranka Dakić ter Uroš Ogrin in Zlatko Sraka iz Grepa.

"Sedem let me (tožilka, op. a.) že maltretira in šikanira. Še nikoli nisem manjkal na nobenem pozivu sodišča, pošto vedno dvigujem prvi dan," je glede obtožnic dejal ljubljanski župan Zoran Janković. Foto: STA

V drugem primeru pa mu tožilstvo očita, da se je z vrsto zapletenih poslovnih transakcij izognil plačilu davka od dobička iz kapitala pri prodaji delnic Mercatorja iz leta 2006. Takrat je 47 tisoč delnic uradno prodala družba Electa Inženiring, ki je bila v lasti podjetja županovih sinov Damijana in Jureta Jankovića, tožilstvo pa meni, da je podjetje takrat nadzoroval ljubljanski župan, sicer nekdanji predsednik uprave Mercatorja, in je bil tako on dejanski lastnik delnic, ki so bile pri Electi parkirane do prodaje.

V izjavi za medije ob robu današnjega polaganja temeljnega kamna za gradnjo pohištvene trgovine Ikea je Janković dejal, da novi obtožnici predstavljata "klasiko, ki jo izvaja tožilka". "Sedem let me že maltretira in šikanira. Še nikoli nisem manjkal na nobenem pozivu sodišča, pošto vedno dvigujem prvi dan," je dejal ljubljanski župan.

Župan napoveduje, da si ne bo pustil soditi v medijih in na ulici

Poudaril je, da si ne bo pustil soditi v medijih ali na ulici, saj za to obstaja sodišče. Napovedal je, da se bo udeležil vseh obravnav, "da se čim prej konča", in dodal, da bo na "domišljijske spise tožilke z lahkoto odgovarjal z dejstvi". Janković je pred tedni za RTV Slovenija zatrdil, da od prodaje leta 2004 s podjetjem Electa Holding, ki je bilo krovna družba v skupini Electa, nima ničesar. "Poiščite mi enega v Sloveniji, ki sem mu priporočil Electo za kakršnokoli delo," je poudaril danes.

Ob tem je bil kritičen do medijev, ki so po njegovih besedah med 262 prisilnimi poravnavami in pet tisoč stečaji našli po eno oziroma enega. "Po tej medijski gonji je pravzaprav še malo pritožb. Terjatve je prijavila ena oseba, ki jih je kupila z namenom zaslužka," je dejal. "Morda bi bilo zanimivo, da bi šla Electa kar v stečaj, da bi se potem videlo, kaj je storjeno z medijsko gonjo," je dodal.

Zadevi Gramozna jama in Prodaja Mercatorjevih delnic sicer nista edina odprta sodna postopka za ljubljanskega župana. Pritožil se je tudi na obtožnico, ki jo je v primeru domnevnih nepravilnosti glede hladilne strojnice v kompleksu Stožice vložilo tožilstvo, na ljubljanskem okrožnem sodišču pa je pred časom že steklo tudi sojenje še v zadevi Stožice, v kateri tožilstvo devetim fizičnim osebam očita več kaznivih dejanj, med drugim zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic in goljufijo na škodo EU.

Poleg tega je na ljubljanskem višjem sodišču tudi pritožba tožilke Blanke Žgajnar na oprostilno sodbo v zadevi Gratel, v kateri je okrožno sodišče Jankovića marca oprostilo obtožbe o prejemanju podkupnine.