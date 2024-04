Na ponovljeni razpis za direktorja Kina Šiška prispele tri prijave

Na že tretji razpis za direktorja Centra urbane kulture Kino Šiška, ki se je iztekel v teh dneh, so prispele tri vloge, poroča portal N1. Z vlogami, tudi tistimi, ki so bile morda še oddane pravočasno in bodo še prispele, se bo pristojna komisija na Mestni občini Ljubljana seznanila na seji sredi aprila, ko bo tudi odločala o nadaljnjih postopkih.