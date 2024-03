Jankovićev glavni favorit očitno ne bo novi direktor Kina Šiška

Potem ko so se v medijih pojavili dvomi o legitimnosti kandidature Tiborja Miheliča Syeda za direktorja Kina Šiška, ki je veljal za glavnega favorita ljubljanskega župana Zorana Jankovića, je danes od kandidature odstopil. Sam zatrjuje, da se je na razpis prijavil transparentno, javno in odgovorno, poroča Dnevnik.

Svet Centra urbane kulture Kino Šiška je prejšnji teden soglasno sprejel sklep, da "zaradi nekorektnega in nestrokovnega poteka postopka ter načina izbire kandidata" podaja negativno predhodno mnenje, čeprav osebno nimajo ničesar proti kandidatu.

Mihelič Syed trdi, da sta tako on kot ustanoviteljica v razpisnem postopku delovala pravno in etično nesporno, vendar pa je sporočil, da od prijave odstopa zaradi "izrednega pomena videza transparentnosti in spoštovanja pravil pri postopkih imenovanj direktoric in direktorjev javnih zavodov".

Po odhodu Simona Karduma s položaja direktorja Kina Šiška septembra lani so na občinski razpis za novega direktorja prispele tri vloge, pogoje pa sta izpolnjevala Mitja Bravhar, v. d. direktorja Kina Šiška, ter Žiga Klančar, glasbeni urednik in novinar na Valu 202.

Po pogovoru z županom Jankovićem, ki naj bi ju k temu pozval, sta oba odstopila od kandidature, je še poročal Dnevnik.