Iztekajo se roki za oddajo zavezujočih ponudb za atraktivne nepremičnine v središču Ljubljane

Oglasno sporočilo

Na Vilharjevi cesti, v neposredni bližini strogega središča Ljubljane, je atraktivno zemljišče skupne velikosti 10.244 kvadratnih metrov . Za zemljišče, ki se lahko pohvali z vrhunsko lokacijo in komunalno opremljenostjo, do vključno 14. septembra poteka zbiranje zavezujočih ponudb .

Zemljišče leži tik ob glavni železniški in avtobusni postaji, v neposredni bližini so številni poslovni, izobraževalni, kulturni in sejemski objekti ter stanovanjske soseske. Do strogega središča mesta je le 600 metrov. V neposredni bližini je vsa potrebna javna infrastruktura. Odlična lega ter odlična prometna in komunalna opremljenost zemljišča dajejo nepremičnini visoko investicijsko vrednost. Za nepremičnino je tudi že plačan komunalni prispevek v višini približno 1.500.000,00 evra, ta je vštet v prodajno ceno.

Zemljišče je trenutno oddano v najem upravitelju parkirnih površin, ki zemljišče uporablja za svojo dejavnost. V skladu z zdajšnjim občinskim prostorskim načrtom je na omenjenem območju dovoljena gradnja 43.400 kvadratnih metrov nadzemnih bruto etažnih površin (BEP), v katerih so dopustne poslovno-upravne dejavnosti, hotel in bivalne kapacitete (do 30 odstotkov nadzemnih BEP), ter okvirno 42.900 kvadratnih metrov podzemnih BEP za garaže in preostale dejavnosti, dopustne v tej prostorski enoti.

Informativna prodajna cena je določena v višini 4.500.000 evrov + pripadajoči davek.

Zbiranje ponudb tudi za dve parkirni hiši v središču Ljubljane

Do vključno 26. oktobra pa poteka zbiranje zavezujočih ponudb za dve parkirni hiši v središču Ljubljane. Parkirni hiši sta v bližini središča mesta ter neposredni bližini glavne avtobusne in železniške postaje. Parkirni hiši sta v neposredni bližini zdravstvenega doma Metelkova, ministrstev in številnih drugih poslovnih institucij. Nad obema je večje število bivalnih nepremičnin. Parkirni hiši sta dobro zasedeni, delno z mesečnimi in delno z urnimi obiskovalci. Ugodna lokacija in vedno večje povpraševanje po najemu parkirnih mest pa ponujata možnosti še večje zasedenosti oziroma potencial v prihodnje.

Parkirna hiša Metelkova ima dostop iz Metelkove ulice, parkirna mesta so razporejena v I., II. in III. kleti parkirne hiše. V tej garažni hiši je na voljo 509 parkirnih mest in nekaj skladiščnih površin. V sklopu garažne hiše delujeta tudi avtopralnica in vulkanizerska delavnica. Informativna prodajna cena je določena v višini 4.200.000 evrov (+ davek), več informacij o zbiranju zavezujočih ponudb vam je na voljo tukaj.

Parkirna hiša Kotnikova ima dostop iz Kotnikove ulice, parkirna mesta so razporejena v I. in II. kleti garažne hiše. Na voljo je 154 parkirnih mest. Informativna prodajna cena je določena v višini 1.400.000 evrov (+ davek), več informacij o zbiranju zavezujočih ponudb vam je na voljo tukaj.

Naročnik oglasne vsebine je DUTB.