Izkušnja nekdanjega študenta: to je študij, ki na široko odpira vrata do dobro plačane službe

Panoga, o kateri se do pred kratkim ni veliko govorilo, postaja temelj današnjega poslovnega okolja. Ker delujejo globalno, gre pričakovati, da bodo v prihodnjih letih ustvarjena nova delovna mesta na tem področju. Zaradi povpraševanja po strokovnjakih s specifičnega področja je vedno več vpisov na študij, ki omogoča tudi izjemne karierne možnosti. Govorimo o logistiki in oskrbovalnih verigah .

Benjamin Herman po končanem študiju na fakulteti za logistiko gradi uspešno kariero. Foto: Fakulteta za logistiko

Benjamin Herman je diplomant visokošolskega in magistrskega študijskega programa na je diplomant visokošolskega in magistrskega študijskega programa na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru . Že v času študija je dobil številne priložnosti tako za razvoj karierne poti kot svoj osebni razvoj, danes kot projektni menedžer deluje v podjetju Comark d.o.o.

Za študij logistike se je odločil zaradi njene dinamike delovanja in podporne, a hkrati ključne vloge, ki jo opravlja v svetu. Logistiko vidi kot povezovalni člen v vsaki ključni dejavnosti našega obstoja. "Skozi razvoj civilizacije pa se njena pomembnost samo še stopnjuje. Gre za zelo širok pojem, kjer sem takrat videl veliko možnosti za prihodnost," pove in hkrati potrdi, da se o tem ni motil. Kot pravi, so logistični problemi v večini slabo strukturirani, neurejeni, veljajo za resnične globalne probleme. "Logistika ima velik vpliv na gospodarski razvoj v vsaki državi. Moderna logistika temelji na holističnem in sistematičnem razmišljanju. Prav zaradi uporabe multidisciplinarnega, večfunkcijskega pristopa je ta dejavnost v meni postopoma vzbujala veliko zanimanje in interes."

Foto: Fakulteta za logistiko

Študij logistike mu je omogočil izkušnje na globalni ravni

V zadnjem letniku dodiplomskega študija se je odločil, da bo izkoristil vse, kar mu fakulteta lahko ponudi. "In od takrat se mi je življenje obrnilo na glavo, v dobrem smislu, seveda. Odločil sem se, da nadaljujem šolanje na magistrskem študijskem programu. V drugi polovici študija sem tako postal aktivni član študentskega sveta, se udeležil izmenjave Erasmus v Würzburgu v Nemčiji, sodeloval pri različnih raziskovalnih projektih v podjetjih itd. Spoznal sem, koliko fakulteta dejansko nudi študentom, če so le-ti pripravljeni vložiti malo svojega dodatnega časa in truda."

Fakulteta za logistiko študentom omogoča izmenjavo v tujini in s tem širitev znanja in kompetenc, kar vpliva na razvoj podjetnega posameznika, sposobnega prebojnih idej na področju logistike in širše. Foto: Fakulteta za logistiko

Pri iskanju službe nikoli ni imel težav

Svojo prvo zaposlitev je dobil v podjetju Goodyear, takoj po vrnitvi z izmenjave. "Ker gre za mednarodno podjetje, sem razgovor za službo opravil kar v času izmenjave v Phillipsburgu v Nemčiji." Po enem letu je dobil priložnost v start-up podjetju CargoX. "Gre za IT-podjetje, ki je na dobri poti, da revolucionira način, kako si izmenjujemo originalne dokumente v digitalni obliki. Prvotna ideja se je začela s tem, da se z uporabo tehnologije veriženja podatkov, bolj znano kot "blockchain", digitalizira nakladnico "bill of lading", ki se uporablja v ladijskem transportu in velja za enega najvrednejših dokumentov v logistiki." V tem času je dobil drugo priložnost za zaposlitev, in sicer v logističnem podjetju, specializiranem za projektne oz. izredne tovore, kjer je zaposlen še danes. "Delo v Comarku mi je resnično nagrajujoča izkušnja, saj sem imel priložnost potovati in predstavljati podjetje na različnih sejmih, konferencah in dogodkih po vsem svetu. Od pogajanj s strankami in partnerji do vodenja projektov, nadzora logističnih operacij, vpeljave standarda ISO itd. Praktično gre za neprekinjen vrtinec raznolikih aktivnosti, ki so mi pisane na kožo. Skozi vse to pa imam srečo, da delam z nadarjeno in predano ekipo, ki mi vedno stoji ob strani."

Foto: Fakulteta za logistiko

Logistika in upravljanje oskrbovalnih verig sta v vzponu in gonilna sila rasti svetovne trgovine, ki ponuja odlične mednarodne karierne priložnosti. Da gre za poklic prihodnosti, priča tudi dejstvo, da je njihova zaposljivost 97,74-odstotna. Plače krepko presegajo slovensko povprečje.

Poklic, ki omogoča izjemne karierne možnosti:

Kako je videti delovni dan logista?

Po njegovem mnenju je vse odvisno od specifične vloge in podjetja. Nekatera delovna mesta zahtevajo standardni 40-urni delovni teden, medtem ko lahko druga vključujejo drugačne ure dela ali potrebo po dežurstvu. Njegov delovni čas je največkrat vezan na projekt, saj je cilj, da ga uspešno izvedejo in sklenejo. "Takrat delo zahteva dolge ure ali celo potovanja, kar lahko oteži ohranjanje zdravega ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem. Na koncu je vse odvisno od posameznika in podjetja, da najdeta ravnovesje, ki bo ustrezno za obe strani."

Foto: Fakulteta za logistiko

Svojo izkušnjo študija logistike je podelil tudi Nejc Podkoritnik:

Študij logistike odpira vrata do dobro plačanega poklica

Študenti FLUM tako po končanem študiju zasedajo zelo različna delovna mesta v številnih organizacijah, kot so Pošta Slovenije, različne druge dostavne službe, različni ponudniki prevozov, na primer NomaGo, Slovenske železnice, različna proizvodna podjetja, kot so na primer Odelo, Palfinger, Henkel, Helios, TPV, Adria Mobil, ETI, in različni ponudniki skladiščnih sistemov, kot so na primer Intereuropa, celjski Maksim ter različne trgovinske verige.

Študij na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru omogoča takojšnjo zaposlitev na delovnih mestih vodje skladišča, vodje poslovalnice v maloprodaji, vodje logistike, vodje paketne distribucije, skrbnika procesov, organizatorja proizvodnje, disponenta, referenta v špediciji, referenta v logistiki, referenta v prometni pisarni, koordinatorja/organizatorja transporta, administratorja/vodje voznega parka, nabavnika, nabavnega/prodajnega referenta, skladiščnika na sprejemu/izdaji, vodje proizvodnje in drugo.

