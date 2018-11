Izginil milijon evrov, ki so ga zarubili ljubljanski občini

Mestna občina Ljubljana (MOL) pod vodstvom župana Zorana Jankovića je leta 2009 podjetju Tritonis za dober milijon evrov prodala 1.600 kvadratnih metrov veliko parkirišče poleg ministrstva za obrambo na Vojkovi cesti v Ljubljani.

Prvi mož Tritonisa Damjan Bremec je na zemljišču želel graditi garažno hišo in poslovne prostore, a je že po nakazilu kupnine ugotovil, da sploh ni bilo v lasti občine, temveč je pripadalo lastnikom okoliških stavb kot funkcionalno zemljišče. Med drugim ministrstvu za obrambo.

Začeli so se dolgoletni pravdni postopki, ki so bili pravnomočno končani šele leta 2016. Občina je morala na podlagi sodbe Tritonisu dobrih sedem let in pol po sklenjenem ničnem poslu vrniti kupnino in zakonske zamudne obresti. Vsega skupaj 1,5 milijona evrov.

Toda občina je z nakazilom odlašala, saj je Tritonis vmes zemljišče obremenil z bančno hipoteko. Od Tritonisa je zahtevala, da vrne neobremenjeno zemljišče, vendar se to ni zgodilo. Namesto tega je Tritonis z izvršbo zarubil denar z občinskega računa.

Ljubljanska občina je z vračilom denarja odlašala, saj je Tritonis vmes zemljišče obremenil z bančno hipoteko. Foto: STA Aprila lani je vrhovno sodišče potrdilo, da je pogodba nična in da Tritonisu pripada vračilo kupnine. Po drugi strani je Tritonis ostal brez večmilijonske odškodnine, ki jo je zahteval od občine.

Kot kaže, bi lahko ljubljanska občina zaradi spornega nepremičninskega posla izpred devetih let ostala tako brez denarja kot zemljišča.

Kam so nakazali denar

Dokumenti v stečaju Tritonisa, ki se je začel v letošnjem letu, namreč razkrivajo, da so za denarjem izginile vse sledi.

Podroben pregled prometa na računu Tritonisa je pokazal, da je podjetje 17. avgusta 2016 od občine na podlagi izvršbe prejelo 1,53 milijona evrov nakazila. Še v istem dnevu je denar po elektronski izvršbi končal na računu povezanega podjetja Triton Invest, ki ga je obvladoval v javnosti neznani Boštjan Mlinar, nekdanji solastnik Tritonisa.

Takoj zatem je Triton Invest večino denarja nakazal Ljubljančanu Rajku Todiću (740 tisoč evrov), odvetnici Tadeji Žibred (128 tisoč evrov), ki je Tritonis zastopala v sporu z občino, in nekdanjemu lastniku Mlinarju (105 tisoč evrov).

O Rajku Todiću ni veliko znanega. Iz poslovnih registrov je razvidno, da je v preteklosti sodeloval z nekdanjim lastnikom Tritonisa Bremcem. Vpleten je bil tudi v kriminalna dejanja. Todić je bil namreč leta 2012 obsojen na pogojno zaporno kazen, saj je kot voznik sodeloval v roparskem napadu na poštarja v Kranju.

Po neuradnih informacijah naj bi manjši del denarja šel tudi za poplačilo obveznosti do bank.

Jankoviću očitali poslovno goljufijo Nekdanji prvi mož Tritonisa Damjan Bremec je zaradi sporne prodaje zemljišča vložil kazensko ovadbo zoper župana Zorana Jankovića, vodjo mestnega oddelka za urejanje prostora Mirana Gajška in sodnega cenilca Rajka Srednika. Po naših informacijah so ga k temu nagovorili policisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), ki so proti Jankoviću sprožili številne postopke. Nekaj teh je bilo že zaustavljenih, saj so sodišča izdala oprostilno sodbo ali pa je tožilstvo odstopilo od pregona. Jankoviću so očitali, da je Tritonisu ob prodaji prikril, da je zemljišče funkcionalno in se na njem ne bi smelo graditi. Janković se je medtem branil, da je Bremec vedel o zgodbi vse in še več kot on. Tožilka Blanka Žgajnar je zahtevala uvedbo sodne preiskave, a jo je višje sodišče zavrnilo.

1,2 milijona evrov neporavnanih dolgov

Kmalu po opravljenih nakazilih sta tako Tritonis kot Triton Invest dobila novega lastnika - Adela Nikolića iz Subotice v Srbiji, šele letos pa sta obe podjetji končali v stečaju. Gre za klasične manevre brisanja sledi za spornimi posli, ko lastniki prodajo podjetja tujim državljanom, običajno z območja nekdanje Jugoslavije.

Stečajna upravitelja Rudolf Hramec (Tritonis) in Matija Vičar (Triton Invest) v več mesecih nista prišla v stik ne z Nikolićem ne z nekdanjima direktorjema Bremcem in Mlinarjem.

Foto: STA Hramec je nekdanjega direktorja Tritonisa Bremca kazensko ovadil zaradi suma zlorabe instituta izvršbe. O podobnih ukrepih razmišlja tudi Vičar, ki še vedno skuša priti do dokumentacije o nakazilih Triton Investa.

Vičar namreč pošilja dopise Todiću in Žibredovi, ki pa se nanje ne odzivata. Dopis odvetnici iz Novega mesta je poslal v vednost tudi odvetniški zbornici.

V stečaju Tritonisa je sicer priznanih za nekaj manj kot 1,2 milijona evrov dolgov, od tega večina do banke Addiko. Finančna uprava (Furs) zahteva plačilo blizu 50 tisoč evrov, še okoli sto tisoč evrov pa Okrožno sodišče v Ljubljani. V stečaju Triton Investa je priznanih za 60 tisoč evrov dolga, večina do države.

Bremec, ki je po zadnjih podatkih invalidsko upokojen, ni bil dosegljiv za komentar.

Banke vlagajo izvršbe

Pri vsem tem je ključno vprašanje, čigavo bo zemljišče ob Vojkovi cesti v Ljubljani.

Mestna občina Ljubljana je namreč že leta 2014 začela postopek vpisa lastništva na nepremičnini, o katerem še ni bilo odločeno. Po drugi strani je na zemljišču vpisana hipoteka banke Addiko v vrednosti 860 tisoč evrov.

Addiko je sprožila tudi postopek izvršbe zoper nekdanjega direktorja in lastnika Tritonisa Damjana Bremca. Zahteva takojšnjo prodajo zemljišča.