Iščete denar za svoj projekt? Nič lažjega!

Javni razpisi so prava pot za uresničevanje svojih poslovnih projektov, vendar se jih mnogi pogosto izogibajo, saj se bojijo, da bodo za prijavo porabili preveč časa in energije. Rešitev je v resnici veliko bolj preprosta – poiščite pravega partnerja.

Vsak ima priložnost, da doseže svoje poslovne cilje, pogosto tudi s pomočjo številnih razpisov. Evropska unija namreč vsako leto nameni velike vsote denarja za financiranje zanimivih projektov.

In čeprav se številna podjetja takšnih razpisov ustrašijo, češ da so povezani s preveč zapleteno birokracijo, so v resnici stvari precej bolj preproste, predvsem pa dosegljive.

Za nasvet smo vprašali podjetje Zelen in partnerji, ki je specializirano za področje svetovanja in pridobivanja EU-sredstev. "Nekaj birokracije je pri vsem tem sicer prisotne, vendar se jo da s pravilnim pristopom in dobro preučitvijo razpisnih pogojev zelo poenostaviti," nam je razložila direktorica podjetja Urša Piculin Tancoš in poudarila, da je ključ do uspeha predvsem pravočasno načrtovanje.

"Ljudje smo nagnjeni k temu, da vse počnemo zadnjo minuto, vendar se to pri prijavi na razpise ne obrestuje. Vsaka malenkost je lahko ključna za končni uspeh vloge," je pojasnila Urša Piculin Tancoš in poudarila, da je pri pripravi vloge treba dobro slediti kriterijem in merilom. Skozi oči prijavitelja so lastni projekti velikokrat najboljši, vendar je treba na določene stvari gledati objektivno, zato je dobrodošlo mnenje neodvisne osebe pri presoji potencialnih točk.

Prava pomoč za uresničitev vaših ciljev

Pri podjetju Zelen in partnerji se zavedajo vsesplošnega strahu pred tovrstnimi razpisi, zato so se specializirali za to področje ter ponujajo celovito in strokovno pomoč pri prijavi na najrazličnejše razpise.

Svojim strankam pomagajo tako s svetovanjem kot pri samem postopku. Pomagali vam bodo v štirih ključnih korakih:

– uvodni sestanek s predstavitvijo ideje,

– izbira primernega razpisa,

– oblikovanje vsebine projekta,

– izpolnitev in oddaja zahtevane dokumentacije.

Kateri razpisi so trenutno najbolj aktualni?

V trenutnem programskem obdobju 2014-2020 je velik poudarek na razpisih s področja raziskav in razvoja. Razvojno usmerjena podjetja imajo tako odlično priložnost za dodatne finančne spodbude za svoje tehnološko inovativne projekte. Dva razpisa, ki bi ju na tem mestu veljalo izpostaviti, sta Spodbude za raziskovalno razvojne projekte (RRI2), ki je trenutno aktualen, in EUREKA 2018, ki bo predvidoma ponovno objavljen maja 2018.

Prav tako je še vedno zelo aktualen program Horizon 2020 (Obzorja 2020), ki je največji program Evropske unije, namenjen raziskavam in inovacijam.

Mladi in strokovni tim podjetja bo poskrbel, da se boste na razpis javili pravočasno in z ustrezno dokumentacijo.

Na katere razpise se lahko prijavim?

Veliko povpraševanja je s področja turizma. Na tem področju se predvsem spodbuja razvoj in promocijo integralnih turističnih proizvodov. V pripravi je tudi razpis za turistične kapacitete na problemskih območjih, ki bo sofinanciral predvsem investicije v energetsko učinkovitost turističnih kapacitet.

Letos bo na voljo kar nekaj razpisov s področja kmetijstva. Veliko zanimanja je predvsem za naložbe v predelavo, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov. Veliko je tudi možnosti za finančno podporo za naložbe v predelavo lesa. Na voljo je natančnejši seznam predvidene objave razpisov s področja razvoja podeželja, kjer lahko preverite, kaj vse se letos pričakuje s tega področja.

Na voljo so tudi številni razpisi s področja internacionalizacije, ki sofinancirajo udeležbo na mednarodnih sejmih, povezovanje s strateškimi partnerji, tržne raziskave, pridobivanje certifikatov kakovosti, predvsem pa prejemamo veliko povpraševanja s področja nadgradnje elektronskega poslovanja.

Tudi če imate projekt, ki ne ustreza nobenemu razpisu, vam bodo znali ustrezno svetovati in pomagati. Stremijo namreč k temu, da stranko celovito spoznajo ter ugotovijo, kaj so njene želje in cilji v prihodnje. Na podlagi tega ciljano spremljajo različne možnosti pridobivanja sredstev.

Če ni na voljo ustreznega razpisa s področja nepovratnih sredstev, se stranke rade odločijo za razpise za ugodna posojila. Najbolj priljubljen je razpis Slovenskega podjetniškega sklada - Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.