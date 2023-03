Ifo: Nemška podjetja bodo v prihodnje več zaposlovala

Kazalnik zaposlovanja se je marca okrepil tudi v proizvodni dejavnosti, potem ko je februarja malenkost padel, so zapisali na inštitutu.

Ne glede na marčno rast pa po oceni Ifa še ni dokazov o večjem zagonu zaposlovanja v vseh panogah. Zadržana ostajajo predvsem energetsko intenzivna podjetja.

Tudi v trgovini je bila rast kazalnika marca majhna. Kot so navedli na inštitutu, potrošniki niso naklonjeni veliki porabi. V gradbeništvu so načrti glede odpuščanja in zaposlovanja bolj ali manj izenačeni, so sklenili sporočilo za javnost.