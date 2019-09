Ifo: Na nemškem obzorju je recesija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Münchenski inštitut za gospodarske raziskave Ifo je znižal napoved rasti nemškega bruto domačega proizvoda (BDP) v letošnjem in prihodnjem letu. Za letos jo je potisnil navzdol za 0,1 odstotne točke na 0,5 odstotka. Na obzorju je recesija, je opozoril predstavnik Ifa in dodal, da so slabši obeti povezani z veliko negotovostjo.